影／南投水源地設掩埋場爭議擴大...不只埔里人 他們也挺身抗爭

南投埔里以「出好水」聞名，卻有環保業者申請在水源涵養區興建廢棄物掩埋場，不僅當地鎮民強烈反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，中正村長石金水今天率眾至該廢棄物掩埋場預定地舉牌、懸掛布條抗議，表達堅決反對興建掩埋場訴求。

埔里以「好山好水」名聞全國，民生自來水仰賴鑿井取水或自接井水、山泉水，更因水質純淨，當地更大量種植茭白筍，包辦全台9成產量，為我國茭白筍最大產區；不料，有環保業者要在其上游水源涵養區的麒麟里興建事業廢棄物掩埋場。

由於，該掩埋場占地約24.62公頃，總掩埋量達245萬立方公尺，除了處理一般、事業廢棄物，還將掩埋焚化爐灰渣，恐影響農業灌溉及民生用水，引起地方強烈反彈，不僅埔里鎮民組自救會抗爭，鄰近的仁愛鄉民今也集結至該場預定地抗議。

仁愛鄉中正村長石金水今天率領逾50名村民前往麒麟里，在該事業廢棄物掩埋場預定地旁的投69線上舉牌、拉布條抗議，眾人輪番表達堅決反對興建掩埋場訴求後，更在路側水泥護欄綁上反對標語布條，埔里自救會長蘇昱誠也到場聲援。

蘇昱誠說，該業者去年3月就送案申請已在做興辦事業計畫、土地變更等行政程序，後續進入由縣府主導的環評審查，若通過，245萬噸垃圾及爐渣進駐水源涵養區，好山好水回不去，埔里、仁愛中正村更是首當其衝，大家一定要抗爭到底。