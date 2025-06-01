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影／南投水源地設掩埋場爭議擴大...不只埔里人 他們也挺身抗爭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供

南投埔里以「出好水」聞名，卻有環保業者申請在水源涵養區興建廢棄物掩埋場，不僅當地鎮民強烈反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，中正村長石金水今天率眾至該廢棄物掩埋場預定地舉牌、懸掛布條抗議，表達堅決反對興建掩埋場訴求。

埔里以「好山好水」名聞全國，民生自來水仰賴鑿井取水或自接井水、山泉水，更因水質純淨，當地更大量種植茭白筍，包辦全台9成產量，為我國茭白筍最大產區；不料，有環保業者要在其上游水源涵養區的麒麟里興建事業廢棄物掩埋場。

由於，該掩埋場占地約24.62公頃，總掩埋量達245萬立方公尺，除了處理一般、事業廢棄物，還將掩埋焚化爐灰渣，恐影響農業灌溉及民生用水，引起地方強烈反彈，不僅埔里鎮民組自救會抗爭，鄰近的仁愛鄉民今也集結至該場預定地抗議。

仁愛鄉中正村長石金水今天率領逾50名村民前往麒麟里，在該事業廢棄物掩埋場預定地旁的投69線上舉牌、拉布條抗議，眾人輪番表達堅決反對興建掩埋場訴求後，更在路側水泥護欄綁上反對標語布條，埔里自救會長蘇昱誠也到場聲援。

蘇昱誠說，該業者去年3月就送案申請已在做興辦事業計畫、土地變更等行政程序，後續進入由縣府主導的環評審查，若通過，245萬噸垃圾及爐渣進駐水源涵養區，好山好水回不去，埔里、仁愛中正村更是首當其衝，大家一定要抗爭到底。

石金水更痛批，政府嚴格限制原住民保留地不得開發，只能種樹護山林，如今卻在他們隔壁、回家出入口設置垃圾掩埋場，損害當地交通安全，還可能產生臭氣、汙染等對部落居民的健康及後代造成影響，要求政府傾聽地方聲音並審慎評估。

有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供
有環保業者將在南投埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，引發鎮民反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿，今集結抗議表達堅決反對興建。圖／反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會提供

廢棄物 埔里

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