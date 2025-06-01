快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

彰化北斗攤販市場土地8鄉公所共有 鎮公所收購土地生變

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮攤販市場土地由北斗鎮等8鄉鎮共有，北斗鎮公所要收購土地改建平頂老舊市場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮攤販市場土地由北斗鎮等8鄉鎮共有，北斗鎮公所要收購土地改建平頂老舊市場。記者簡慧珍／攝影

日治時代彰化北斗郡轄區涵蓋現今8鄉鎮，北斗鎮公有攤販市場土地由8鄉鎮共有，北斗鎮公所要改造市場，逐一去電或拜訪另外7鄉鎮，原本以為洽談順利，但有鄉公所認為收購價格偏低，也有認為誠意不足；鎮公所表示，將盡力溝通取得共識。

北斗郡包括北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉，各自劃分設置鄉鎮之後，北斗鎮內仍有多筆8鄉鎮共有地迄今未分割，北斗鎮公有攤販市場就是其中一筆。

北斗公有攤販市場分為果菜市場、小吃市場、零售市場，其中小吃、零售市場總總面積2385坪，因平頂鐵皮搭建的建物老舊，例如斗其苑路一段的傳統攤販採光差、地面不平且潮濕，超市業者看準商機分分開店，乾淨整潔拉走不少客源，促成鎮公所改建攤販市場的決心。

北斗鎮長顏宏霖帶領鎮公所人員拜訪二林鎮、田尾鄉、芳苑鄉等人，也去電埤頭等鄉。二林鎮長蔡詩傑說，土地遠在北斗鎮，二林鎮用不到，若北斗鎮有意改造公有市場是件好事，二林鎮站在公家機關互助立場，將把售地案提交鎮民代表會審議，可望獲同意。

田尾鄉長許淑美說，北斗鎮公所提出公告現值加四成的價格收購田尾鄉持分土地，才200多萬元，那筆土地位在住宅商業區，市價至少5千萬元，田尾鄉公所要求用市價入股北斗鎮農產運銷公司和攤販市場，否則不賣地。

芳苑鄉公所對公告現值加四成的收購價也有意見，鄉長林保玲說，要與財主單位開會討論。埤頭鄉公所表示，全案交給鄉代會審議，目前還沒答應要賣地。

另有鄉公所得知北斗鎮公所要收購北斗公有攤販市場共有地，相當不滿北斗鎮公所未派員或電話洽談，表示8鄉鎮不分大小，對市場土地持分面積相同，都是298坪，鄉公所沒窮到必須賣地，北斗鎮公所要買地必須拿出誠意。

鄉長 彰化 小吃

延伸閱讀

彰化這裡還有10元粽子 不漲價原因好暖

【重磅快評】批盧秀燕賣地女王？請先看她做了什麼建設

彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

彰化院檢看守所搬家後留下2公頃土地 地主員林市公所已有盤算

相關新聞

私人靈堂亂象多 中市民代建議納管

台中崇德殯儀館禮廳數不足，許多民間業者在殯儀館附近設置私人靈堂造成亂象，多名議員提議修改殯葬管理自治條例，輔導業者合法化...

彰化北斗攤販市場土地8鄉公所共有 鎮公所收購土地生變

日治時代彰化北斗郡轄區涵蓋現今8鄉鎮，北斗鎮公有攤販市場土地由8鄉鎮共有，北斗鎮公所要改造市場，逐一去電或拜訪另外7鄉鎮...

台中Go會員破5萬！6月綁市民乘車碼抽AirPods、超商禮券

台中市推動智慧交通服務，全市1300多輛公車已完成行動支付驗票機安裝，民眾搭乘公車時除可選擇電子票證外，也可使用行動支付...

觀眾目睹機車特技表演者摔車受傷 后里馬場：全團節目不受影響

台中后里馬場馬戲團鋼球機車特技表演前天一名表演者摔車受傷，馬場今天表示，機車特技表演5輛機車都在檢修確認安全中，受傷的埃...

台中市警局端午連假前三天大執法 告發破千件強化護童

新北三峽校園周邊重大車禍，台中市警局在端午連假前3天，連續執行「行人正義大執法」，舉發全般違規1217件，其中包括「闖紅...

南投規畫4轉運站 民代憂路網不足

南投縣積極推動南投市、草屯、埔里與集集等四大轉運站建設，縣議員林友友質疑，若無完善接駁系統與多元轉乘機制，轉運站恐成為蚊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。