彰化北斗攤販市場土地8鄉公所共有 鎮公所收購土地生變

日治時代彰化北斗郡轄區涵蓋現今8鄉鎮，北斗鎮公有攤販市場土地由8鄉鎮共有，北斗鎮公所要改造市場，逐一去電或拜訪另外7鄉鎮，原本以為洽談順利，但有鄉公所認為收購價格偏低，也有認為誠意不足；鎮公所表示，將盡力溝通取得共識。

北斗郡包括北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉，各自劃分設置鄉鎮之後，北斗鎮內仍有多筆8鄉鎮共有地迄今未分割，北斗鎮公有攤販市場就是其中一筆。

北斗公有攤販市場分為果菜市場、小吃市場、零售市場，其中小吃、零售市場總總面積2385坪，因平頂鐵皮搭建的建物老舊，例如斗其苑路一段的傳統攤販採光差、地面不平且潮濕，超市業者看準商機分分開店，乾淨整潔拉走不少客源，促成鎮公所改建攤販市場的決心。

北斗鎮長顏宏霖帶領鎮公所人員拜訪二林鎮、田尾鄉、芳苑鄉等人，也去電埤頭等鄉。二林鎮長蔡詩傑說，土地遠在北斗鎮，二林鎮用不到，若北斗鎮有意改造公有市場是件好事，二林鎮站在公家機關互助立場，將把售地案提交鎮民代表會審議，可望獲同意。

田尾鄉長許淑美說，北斗鎮公所提出公告現值加四成的價格收購田尾鄉持分土地，才200多萬元，那筆土地位在住宅商業區，市價至少5千萬元，田尾鄉公所要求用市價入股北斗鎮農產運銷公司和攤販市場，否則不賣地。

芳苑鄉公所對公告現值加四成的收購價也有意見，鄉長林保玲說，要與財主單位開會討論。埤頭鄉公所表示，全案交給鄉代會審議，目前還沒答應要賣地。

另有鄉公所得知北斗鎮公所要收購北斗公有攤販市場共有地，相當不滿北斗鎮公所未派員或電話洽談，表示8鄉鎮不分大小，對市場土地持分面積相同，都是298坪，鄉公所沒窮到必須賣地，北斗鎮公所要買地必須拿出誠意。