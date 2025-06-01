台中Go會員破5萬！6月綁市民乘車碼抽AirPods、超商禮券

台中市推動智慧交通服務，全市1300多輛公車已完成行動支付驗票機安裝，民眾搭乘公車時除可選擇電子票證外，也可使用行動支付付款。交通局指出，市民專屬乘車碼自3月21日推出，「台中Go」會員數已達5萬人，綁定數逾3.5萬人，6月2日至30日綁乘車碼搭車可參加抽獎，有機會抽中AirPods、肩頸按摩器、超商禮券等好禮。

交通局長葉昭甫表示，「台中公車」APP升級為「台中Go」，還新增乘車碼功能，並結合「台中通」會員系統，打造智慧交通新體驗。「台中Go」服務自3月21日開啟市民專屬乘車碼新功能後，獲公車族好評，民眾上下車只要開啟行動支付APP，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可上下車，乘車省時又便捷。

葉昭甫表示，為鼓勵民眾享受市民乘車碼的便利性，交通局6月2日起推出「綁好乘車碼，搭車抽大獎」活動，只要在6月30日前完成市民限定乘車碼綁定即具備抽獎資格，有機會抽中AirPods、肩頸按摩器、電影票、下午茶吃到飽、超商禮券等124個獎項；民眾活動期間只要用市民乘車碼搭車，加碼再抽10個商品提貨券，搭乘公車次數愈多，中獎機率愈高。

交通局指出，使用「市民限定乘車碼」服務須年滿12歲，並註冊「台中Go」APP，其會員系統與「台中通」共同合作，用「台中通」全功能會員帳號即可登入。

交通局提醒，市民限定乘車碼可綁定悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay三家電支業者，須從「台中Go」平台中開啟才享有雙十公車優惠，搭車時請注意乘車碼畫面是否有「台中市民乘車碼」字樣，且上下車皆須掃碼，否則該趟旅次無乘車優惠，將會被扣除車資。