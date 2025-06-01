觀眾目睹機車特技表演者摔車受傷 后里馬場：全團節目不受影響

台中后里馬場馬戲團鋼球機車特技表演前天一名表演者摔車受傷，馬場今天表示，機車特技表演5輛機車都在檢修確認安全中，受傷的埃及表演者目前仍在修養，全團有15個表演節目不受影響。

網路有人貼文，前天在后里馬場觀看馬戲團表演時，鋼球機車特技項目中，前一名表演者騎機車進鋼球內表演，該車可能漏油，工作人員進場清理後，下一名表演者騎車進場後出事，人車摔傷，表演者被救出鋼球時，全場大聲歡呼，也為傷者祈福。

后里馬場馬戲團顧問盧之耘表示，表演者受傷時，現場觀眾中有救護資格人員也上前協助，展現台灣人熱情和善良，他說受傷的埃及表演者送醫後，檢查出他肌肉拉傷和挫傷，醫師說明需休養二周，馬場希望傷者休息3到4周，目前特技表演的5輛機車都檢修中，確認安全才會再上場表演。

盧之耘表示，馬戲團有15個表演節目，輪流安排上場，機車特技表演暫停演出，馬戲團表演不受影響，該場可容納1000多位觀眾。