觀眾目睹機車特技表演者摔車受傷 后里馬場：全團節目不受影響
台中后里馬場馬戲團鋼球機車特技表演前天一名表演者摔車受傷，馬場今天表示，機車特技表演5輛機車都在檢修確認安全中，受傷的埃及表演者目前仍在修養，全團有15個表演節目不受影響。
網路有人貼文，前天在后里馬場觀看馬戲團表演時，鋼球機車特技項目中，前一名表演者騎機車進鋼球內表演，該車可能漏油，工作人員進場清理後，下一名表演者騎車進場後出事，人車摔傷，表演者被救出鋼球時，全場大聲歡呼，也為傷者祈福。
后里馬場馬戲團顧問盧之耘表示，表演者受傷時，現場觀眾中有救護資格人員也上前協助，展現台灣人熱情和善良，他說受傷的埃及表演者送醫後，檢查出他肌肉拉傷和挫傷，醫師說明需休養二周，馬場希望傷者休息3到4周，目前特技表演的5輛機車都檢修中，確認安全才會再上場表演。
盧之耘表示，馬戲團有15個表演節目，輪流安排上場，機車特技表演暫停演出，馬戲團表演不受影響，該場可容納1000多位觀眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言