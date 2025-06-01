台中市警局端午連假前三天大執法 告發破千件強化護童

新北三峽校園周邊重大車禍，台中市警局在端午連假前3天，連續執行「行人正義大執法」，舉發全般違規1217件，其中包括「闖紅燈」334件，另外也針對國中、小周邊取締，強化捍衛學童交安決心。

台中市警局交大統計，5月27日至29日執行「行人正義大執法」，共計舉發全般違規1217件，其中包括「闖紅燈」334件、「路口不停讓行人」43件、「搶先左轉彎」150件、「行人違規」159件，其他交通違規531件。

另外，為全力維護本市校園周邊學童安全，強化車輛停讓文化，穩定民心，同步在5月27日至29日，擇定台市國民中、學通學區域及周邊道路加強取締重點違規，結合執行「行人正義大執法」勤務作為，針對「闖紅燈」、「路口不停讓行人」、「搶先左轉彎」、「行人違規」等四大違規項目強化稽查，提升駕駛人及行人守法觀念。

市警局也已啟動「加強維護校園學童交通安全防制工作」，自即日起6月30日（暑假開始）止，要求各分局於轄內國中（小）學校學童上、下學時段，針對校園周邊路口及通學區執行護童安維勤務，並加強交通疏導及執法取締作為，持續落實執行「行人正義大執法」工作，守護學童上學、放學時段交通安全。