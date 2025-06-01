南投規畫4轉運站 民代憂路網不足

南投縣積極推動南投市、草屯、埔里與集集等四大轉運站建設，縣議員林友友質疑，若無完善接駁系統與多元轉乘機制，轉運站恐成為蚊子館。縣府強調，將以「幸福巴士2.0」計畫搭配轉運站，補足偏鄉交通斷點。

林友友說，根據交通部「111年民眾日常使用運具狀況調查」，南投有33.4%民眾反映「沒有公共運輸可搭」，另有18.5%表示「班次不符合需求」，合計逾5成民眾幾乎無法使用大眾運輸，凸顯路網規劃與服務涵蓋嚴重不足。

林友友說，若轉運站缺乏與社區、學區、醫療點之間的交通串聯，只會變成外觀漂亮但實際空轉的「形象工程」，建議縣府導入Ubike及共享機車等新型態運具，讓民眾能從轉運站順利接軌日常交通生活，落實「最後一哩路」的移動自由。

縣政府表示，為解決偏鄉交通不足問題，縣府已推出「幸福巴士2.0」，補強原有鄉鎮公所運營的「幸福巴士1.0」，新增路線並與四大轉運站串聯，針對民眾就醫、就學與民行需求設計，建立能覆蓋各鄉鎮與市區間的接駁路網。