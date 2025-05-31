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彰化市「鐵道粽扇嘉年華」 體驗不一樣的端午節

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，在彰化後站廣站的搭小火車體驗。圖／市公所提供
彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，在彰化後站廣站的搭小火車體驗。圖／市公所提供

端午節連假，彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，透過鐵道故事、扇形車庫導覽、闖關遊戲與手作等鐵道主題活動，讓民眾體驗不一樣的端午節。

彰化市長林世賢指出，彰化市位在台灣縱貫鐵路山海線交會處，興建於1922年迄今百年歷史彰化扇形車庫更為全台碩果僅存的扇形車庫，見證彰化在臺鐵的鐵路歷史具獨特地位，也蘊藏著豐富的鐵道人文風情。

「鐵道粽扇嘉年華」兩天的活動，今天下午2點起，同步在彰化車站後站廣場、小公園、戶羽機關車園區等場地熱烈展開，活動現場安排大姊姊說故事、街頭藝人表演及鐵道主題闖關遊戲，還有小火車體驗與扇形車庫導覽，今天晚上6點半還有戶外電影院，5月31放映 「北極特快車」、明晚放映「飛鴨向前衝」。

市公所提醒，參加闖關遊戲者，請先至後站廣場服務台領取闖關卡，每天下午2時開始發放，每人限領一張，持闖關卡參與活動，全部關卡過關後可至小公園兌換處領取小禮物。詳細活動資訊可至「彰化市公所」臉書或彰化市公所官方網站查詢。

彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，市長林世賢（右1）和小朋友在彰化觀光代言人「半半」的人偶前合影。圖／市公所提供
彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，市長林世賢（右1）和小朋友在彰化觀光代言人「半半」的人偶前合影。圖／市公所提供
彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，小朋友體驗闖關遊戲之一的煤炭補給。圖／市公所提供
彰化市公所今天及明天在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」活動，小朋友體驗闖關遊戲之一的煤炭補給。圖／市公所提供

鐵道 火車站 彰化扇形車庫

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