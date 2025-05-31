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鹿港慶端陽體驗童玩 欣賞長達10公尺巨幅書作
彰化鹿港慶端陽系列活動今天進入第二天，下午在鹿港龍山寺廣場舉辦趣味闖關遊戲，彰化縣長王惠美與小朋友一起體驗各式童玩及長達8公尺的大型陞官圖遊戲，彰化縣書法學會理事長吳肇勳當場展示寬2公尺、長10公尺的巨幅書作，為活動增添亮點。
活動中，邀請彰化縣書法學會書法家現場揮毫，除由吳肇勳展示巨幅書作外，崇晉書道學會也特別在龍山寺中庭迴廊展出會員聯展，匯集多位書法家作品，展現書法文化之美，現場也發送水果給民眾免費品嘗，與來自全國各地遊客一起歡度端午節。
吳肇勳表示，彰化縣書法協會這次由9位老師書寫，作品特別裁切適合居家布置的作品，裝裱之後非常優美，歡迎鄉親民眾踴躍收集。
王惠美表示，今天鹿港龍山寺除了闖關遊戲、大型陞官圖遊戲及書法家現場揮毫外，晚上7點在龍山寺廣場，還有「彰藝園掌中劇團」精采布袋戲的演出，明天上午10點還有「南北管與七子戲」表演。
除了龍舟賽之外，舊鹿港溪沿岸還有小鎮光影藝術節，有河岸音樂會、熱鬧市集，還有美麗燦爛的燈飾布置，鹿港有很多好吃好玩的地方，歡迎大家前來體驗鹿港小鎮獨特魅力。
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