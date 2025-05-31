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彰化這裡還有10元粽子 不漲價原因好暖
彰化員林市第一市場「楊媽媽肉粽」一顆肉粽賣10元，粽子雖小巧，但內包瘦豬肉和雪蓮子的好滋味很受歡迎，老闆娘施碧蓮說，物價上漲好幾輪了，但她仍沒漲價，原因是一起包粽子的「好姐妹」們都年逾70了，有粽子包大家才能聚在一起，所以隨便賣、少賺一點沒關係。
「楊媽媽肉粽」已經營40年，施碧蓮說，當年是為了要讓學生、上班族方便帶著吃，而用一片粽葉包小巧的粽子，一粒只賣10元，後來生意穩定，買的人愈來愈多，她的包粽子員工擴展到5、6人一起包，每天最多可賣出3千顆粽子，在端午節前後幾天甚至賣了約5萬顆粽子。
物價雖上漲，今年豬肉更飆到每台斤180元，但他們的肉粽仍沒漲價，施碧蓮說，因為包粽子的員工都是長期合作的好姐妹，大家也都年逾70歲了，甚至還有80幾歲，大家包粽子都還很俐落，怕漲價後粽子不好賣，乾脆仍維持佛心價，大家抱著加減做的心情，利潤少點沒關係。
施碧蓮說，主要是這份工作讓大家還可聚在一起，早上包粽子，下午還能一起去爬山唱歌，有工作讓身體更健康、更快樂。
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