全國獨有！台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」 萬人空巷慶端午

「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛！」台中南屯慶端午，今天在萬和宮前廣場與南屯老街舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華，民眾還品嘗麻芛湯、魚丸湯及粽子、參加鴕鳥蛋立蛋比賽、4人木屐競走等，歡度端午。

萬和宮董事長蕭清杰說，台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」為全台不同於端午划龍舟的地方習俗，鯪鯉為穿山甲，透過眾人穿木屐的喀喀聲，喚醒沉睡的穿山甲。

副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場。他說，端午節「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」是全台唯一在陸上慶祝端午節的活動，市府2008年登錄為民俗文化資產；這場嘉年華兼具趣味、教育及民俗文化傳承，盼今年是豐收年，經濟蓬勃發展。

今天的嘉年華從早上10時由中信兄弟啦啦隊火熱舞蹈、南美玻利維亞的安地斯樂團、余欣舞蹈團、月舞東方魅力舞團及妍舞集等精彩舞團表演揭開序幕，現場免費供應麻芛湯、魚丸湯及肉粽，吸引民眾大排長龍領取品嘗。