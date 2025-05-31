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全國獨有！台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」 萬人空巷慶端午

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯萬和宮前廣場今舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮前廣場今舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華。圖／萬和宮提供

「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛！」台中南屯慶端午，今天在萬和宮前廣場與南屯老街舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華，民眾還品嘗麻芛湯、魚丸湯及粽子、參加鴕鳥蛋立蛋比賽、4人木屐競走等，歡度端午。

萬和宮董事長蕭清杰說，台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」為全台不同於端午划龍舟的地方習俗，鯪鯉為穿山甲，透過眾人穿木屐的喀喀聲，喚醒沉睡的穿山甲。

副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場。他說，端午節「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」是全台唯一在陸上慶祝端午節的活動，市府2008年登錄為民俗文化資產；這場嘉年華兼具趣味、教育及民俗文化傳承，盼今年是豐收年，經濟蓬勃發展。

今天的嘉年華從早上10時由中信兄弟啦啦隊火熱舞蹈、南美玻利維亞的安地斯樂團、余欣舞蹈團、月舞東方魅力舞團及妍舞集等精彩舞團表演揭開序幕，現場免費供應麻芛湯、魚丸湯及肉粽，吸引民眾大排長龍領取品嘗。

中午舉行莊嚴的請神儀式後，下午2時40分，「穿木屐踩街」登場，由惠文高中儀隊前導，黃國榮、立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、楊瓊瓔等民代，率民眾穿木屐遊行，南屯區18名里長穿上異國或原住民傳統服飾，還有學校、社區舞蹈團體參與踩街，喀喀聲響徹街頭，場面熱鬧非凡。

台中南屯萬和宮前廣場今舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮前廣場今舉辦全國獨有的「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華。圖／萬和宮提供

舞團 端午節 穿山甲

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