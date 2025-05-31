南投巧克力咖啡節盛大登場

照片取自南投縣政府

2025南投巧克力咖啡節30日上午於南投縣埔里福興溫泉園區盛大登場，現場人潮湧現、熱鬧非凡，邀請全國民眾善用端午連假，與家人一起到南投來一趟夏日輕旅行，造訪巧咖節，喝咖啡、嚐巧克力。

南投縣長許淑華表示，邁入第五屆的南投巧咖節，今年以「啡來不可 SO觸」為主題，展區規模與內容全面升級，共匯集超過百家咖啡與巧克力品牌，橫跨南投在地與全台知名品牌，其中咖啡品牌包含總統府國宴指定、獲美國精品咖啡協會亞洲高分認證、榮獲全國烘焙賽冠軍及咖啡評鑑獲獎等知名品牌；還有享譽國內外的巧克力知名品牌及伴手禮等，充分展現產地實力與多元風味。另活動也結合互動展覽、親子體驗、星光晚會與公益行動，以及食農教育推廣、假日的千人DIY活動，希望打造全台最具指標性的咖啡與巧克力夏日盛典。

許淑華縣長指出，南投縣巧克力和咖啡種植分佈在4大鄉鎮，其中國姓咖啡面積及產量居全國之冠，近年來農民在咖啡的管理和烘培技術都不斷提高，只要把品質顧好、行銷管道做好，農民就願意栽種更大面積，3年前巧咖節從茶博會中移師埔里福興溫泉園區辦理後，農民業績有顯著成長，更與茶博會互相呼應，吸引不同客層，創造商機；因此，只要縣府提供更好的平台及銷售管道，就能帶動農民生產力道，提昇產業競爭力，希望中央能看到在行銷活動的努力，挹注更多預算支出，讓地方政府能有充裕的經費來協助農民推廣。

南投縣府觀光處表示，第五屆巧咖節活動規模再升級，打造6公頃展區、共計15大主題特區，集結南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際殊榮的巧克力品牌、伴手禮品牌以及在地美食攤商等，邀集超過百家業者共襄盛舉。展區並以「學園」風格打造，設置有戶外品牌展售空間、南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館、戶外風格區等展售區，並同步展出占地1.7公頃的繽紛彩色花海與貓貓蟲咖波主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，融合品味、拍照打卡、知識性互動與親子體驗，讓大人小孩都能在逛展過程中學習咖啡與巧克力文化，打造寓教於樂的展覽風貌。

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