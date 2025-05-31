大甲鐵砧山500瓶劍井午時水搶領一空 端午節闔家立蛋

一年中陽氣最旺的端午節，是招好運、去霉運的最佳時刻，台中市每年都舉辦「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，今年端午節因逢3天連假，不到上午10時就陸續有民眾前往劍井排隊，限量500瓶的「蛇龍午」午時水紀念瓶，號碼牌不到1小時便搶領一空。

大甲鐵砧山劍井端午節取午時水的風俗，是台中海線的的傳統慶典活動之一，據傳端午節是每年陽氣最盛、能量最強的時候，當天午時出的午時水具有轉運、消災解厄、趨吉避凶等特殊功效，為民眾帶來平安，因此每年都會準備500瓶午時水紀念瓶，免費贈送給民眾領取，今年同樣也吸引近千名民眾一同共襄盛舉。

不少家長今天更帶著小朋友前來鐵砧山，一同在端午節這天親子體驗立蛋的有趣，更有立蛋比賽，加上現場更邀請陸爸爸說演故事劇場，以劍井傳奇故事和午時水為表演題材，逗趣又富有節慶氛圍的精彩表演，將氣氛炒到最高點。

台中市觀旅局表示，今年端午節適逢3天連假，非常適合全家大小來大甲鐵砧山取劍井午時水，的同時也順遊台中，像是鄰近大甲的海線景點，也可以到大甲鎮瀾宮拜媽祖祈求平安，同時順道前往梧棲觀光漁港吃美食、高美溼地、大安濱海樂園看絕美的夕照晚霞，以及到清水港區藝術中心、海洋繪本館、清水眷村文化園區等走走，同時品嘗各地美食。