影／端午節取午時水補運 彰化清水岩寺湧排隊人潮

端午節相傳中午取的午時水可趨吉避凶、補運保平安，彰化縣社頭鄉清水岩寺的甘露泉水今天也吸引排隊人潮取午時水，清水岩寺管委會總幹事陳慶福說，今年是潤月年相傳磁場更強，湧入的取水人潮多出近一倍，不少廟宇也來取水要給信眾用。

清水岩寺的甘露泉被列為全省三大名泉之一，因水質甘甜而聞名，每年端午節就會湧進大批人潮取午水時，清水岩寺總幹事、社頭鄉代會主席陳慶福說，上午10點前就有不少民眾來排隊準備取午時水，今年是潤月年，相傳磁場更強，所以湧進人潮更多，光宮廟來取水就有1、20間，還有要取水做藥引的。

清水岩寺供奉釋迦牟尼佛與觀世音菩薩，許多民眾提著大大小小的水桶和水瓶前來取水，還把水桶擺在廟埕前曝曬中午陽光，並祈求佛祖和菩薩加持保佑。