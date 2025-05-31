南投大眾運輸涵蓋不足 議員擔心4大轉運站成蚊子館

南投縣積極推動南投市、草屯、埔里與集集等四大轉運站建設，縣議員林友友質疑，若無完善接駁系統與多元轉乘機制，轉運站恐成為蚊子館。縣府強調，將以「幸福巴士2.0」計畫搭配轉運站，補足偏鄉交通斷點。

林友友說，轉運站是多元交通的轉乘節點，而非孤立設施。根據交通部「111年民眾日常使用運具狀況調查」，南投有33.4%民眾反映「沒有公共運輸可搭」，另有18.5%表示「班次不符合需求」，合計逾五成民眾幾乎無法使用大眾運輸，凸顯路網規劃與服務涵蓋嚴重不足。

「轉運站不是只蓋一棟建築就好，應同步思考要轉什麼、怎麼轉。」林友友說，若轉運站缺乏與社區、學區、醫療點之間的交通串聯，只會變成外觀漂亮但實際空轉的「形象工程」。

她建議，縣府應導入Ubike及共享機車等新型態運具，讓民眾能從轉運站順利接軌日常交通生活，落實「最後一哩路」的移動自由。

林友友說，轉運站像是交通系統的器官，若缺乏連結的血管與神經，再漂亮也無法發揮功能，縣府必須從基礎交通建設做起，強化路網連結與資源整合，讓轉運站成為縣民真正用得上的公共資源。

南投縣工務處長張弘岳表示，縣府在推動轉運站過程中，已同步考量轉乘與接駁需求，目前正與Ubike 業者洽談合作，將根據各站點條件進行可行性評估，並把共享運具納入中長期政策方向。

縣政府表示，為解決偏鄉交通不足問題，縣府已推出「幸福巴士2.0」，補強原有鄉鎮公所運營的「幸福巴士1.0」，新增路線並與四大轉運站做交通串聯，針對民眾就醫、就學與民行需求進行設計，建立能覆蓋各鄉鎮與市區間的接駁路網。