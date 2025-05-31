台中創新候車服務「黃色笑臉鈴鐺」 4年吸引800萬人次使用

台中市政府在公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，讓乘客不必再走到馬路邊揮手攔車，提升候車安全與效率。這項創新措施最初被誤以為「搭公車還要按電梯按鈕」，4年來吸引超過800萬人次使用，也成為觀光客眼中充滿趣味的城市亮點。

台中不少公車候車亭有類似電梯按鈕的按鍵，有民眾初次到台中，驚呼「坐公車竟然還要按電梯按鈕！」這些看似電梯按鈕的裝置，都是對應公車路線的號碼鍵，乘客在候車亭內只要按下按鍵，亭外就會亮起對應的路線號碼，不只白天清晰，晚上也更容易辨識，駕駛遠遠就能看到，搭車流程更加順暢。

交通局長葉昭甫表示，「黃色笑臉鈴鐺」服務燈設計直觀，乘客只需在候車亭內按下公車路線的按鈕或透過「台中Go」APP操作，亭外的燈號便會同步顯示所選車號，公車駕駛可清楚辨識乘客需求，不僅讓候車更安心，也大幅減少誤過站情況。

葉昭甫指出，黃色笑臉鈴鐺2021年開始導入，強調親切與辨識度。服務燈採用鮮明黃色搭配笑臉圖案，提升視覺辨識效果，目前全市約1100座候車亭中已有467處完成設置，逐步擴展至全市公車網絡，為市民打造更智慧的搭車環境。

交通局表示，服務燈原型來自「搖鈴呼叫服務」概念，第一代於豐勢路與沙鹿路率先啟用，初步版本受到民眾熱烈肯定，2021年進一步優化，第二代服務燈新增路線號碼與笑臉圖案，提升辨識與互動性。乘客選擇公車路線後，候車亭內外的燈號同步啟動，協助駕駛快速掌握乘車需求，公車站變得更「聰明」。