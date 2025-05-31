快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

台中創新候車服務「黃色笑臉鈴鐺」 4年吸引800萬人次使用

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局長葉昭甫表示，「黃色笑臉鈴鐺」讓公車駕駛可清楚辨識乘客需求，民眾候車更安心，也大幅減少誤過站情況。圖／台中市政府提供
交通局長葉昭甫表示，「黃色笑臉鈴鐺」讓公車駕駛可清楚辨識乘客需求，民眾候車更安心，也大幅減少誤過站情況。圖／台中市政府提供

台中市政府在公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，讓乘客不必再走到馬路邊揮手攔車，提升候車安全與效率。這項創新措施最初被誤以為「搭公車還要按電梯按鈕」，4年來吸引超過800萬人次使用，也成為觀光客眼中充滿趣味的城市亮點。

台中不少公車候車亭有類似電梯按鈕的按鍵，有民眾初次到台中，驚呼「坐公車竟然還要按電梯按鈕！」這些看似電梯按鈕的裝置，都是對應公車路線的號碼鍵，乘客在候車亭內只要按下按鍵，亭外就會亮起對應的路線號碼，不只白天清晰，晚上也更容易辨識，駕駛遠遠就能看到，搭車流程更加順暢。

交通局長葉昭甫表示，「黃色笑臉鈴鐺」服務燈設計直觀，乘客只需在候車亭內按下公車路線的按鈕或透過「台中Go」APP操作，亭外的燈號便會同步顯示所選車號，公車駕駛可清楚辨識乘客需求，不僅讓候車更安心，也大幅減少誤過站情況。

葉昭甫指出，黃色笑臉鈴鐺2021年開始導入，強調親切與辨識度。服務燈採用鮮明黃色搭配笑臉圖案，提升視覺辨識效果，目前全市約1100座候車亭中已有467處完成設置，逐步擴展至全市公車網絡，為市民打造更智慧的搭車環境。

交通局表示，服務燈原型來自「搖鈴呼叫服務」概念，第一代於豐勢路與沙鹿路率先啟用，初步版本受到民眾熱烈肯定，2021年進一步優化，第二代服務燈新增路線號碼與笑臉圖案，提升辨識與互動性。乘客選擇公車路線後，候車亭內外的燈號同步啟動，協助駕駛快速掌握乘車需求，公車站變得更「聰明」。

交通局補充，過去服務燈以輪椅圖示為主，現改為更具普及性與親和力的笑臉鈴鐺，展現對全民的貼心服務，並整合App遠端啟用功能，提升便利性，強化駕駛與業者的服務共識，讓每個市民享有平等、安全的搭車權利。

「黃色笑臉鈴鐺」按鍵酷似電梯按鈕，不少民眾剛開始以為到台中搭公車還要坐電梯。圖／台中市政府提供
「黃色笑臉鈴鐺」按鍵酷似電梯按鈕，不少民眾剛開始以為到台中搭公車還要坐電梯。圖／台中市政府提供
台中市政府在公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，4年來吸引超過800萬人次使用。圖／台中市政府提供
台中市政府在公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，4年來吸引超過800萬人次使用。圖／台中市政府提供

電梯 台中市 公車路線

延伸閱讀

台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

媲美天龍國！台中民營停車場一天近3千元挨批 市府：加強稽查

公車駕駛難尋…台中業者盼提高運價 市府近期開審議會

台中Go會員人數突破4.5萬 搭公車規畫路線都方便

相關新聞

南投大眾運輸涵蓋不足 議員擔心4大轉運站成蚊子館

南投縣積極推動南投市、草屯、埔里與集集等四大轉運站建設，縣議員林友友質疑，若無完善接駁系統與多元轉乘機制，轉運站恐成為蚊...

台中創新候車服務「黃色笑臉鈴鐺」 4年吸引800萬人次使用

台中市政府在公車候車亭設置「黃色笑臉鈴鐺」服務燈，讓乘客不必再走到馬路邊揮手攔車，提升候車安全與效率。這項創新措施最初被...

納管非法靈堂…中市議員提修自治法 市府盼多管齊下

台中崇德殯儀館禮廳數量有限，許多民間業者在殯儀館附近設置私人靈堂，造成一定亂象，多名議員提議修改殯葬管理自治條例，輔導業...

工地施工害周邊689戶停電 中市勒令停工

台中市大里區新仁路二段前晚驚傳兩根電桿倒塌、689戶停電。台電指出，事故肇因於全國農會總部營建工地施工，地基掏空所致，經...

烏日泳池多次委外流標 擬改ROT招商

台中市烏日溫水游泳池2024年2月因消防安全及地層下陷等問題停業，已超過480天。市府多次委外招商卻流標，藍綠議員呼籲加...

廣角鏡／重現龍眼泉

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年，受天宮、崇受宮團隊合作下清理土石，端午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。