納管非法靈堂…中市議員提修自治法 市府盼多管齊下

台中崇德殯儀館禮廳數量有限，許多民間業者在殯儀館附近設置私人靈堂，造成一定亂象，多名議員提議修改殯葬管理自治條例，輔導業者合法化。民政局表示修自治法恐無作用，目前採取暫不開罰，也會呼籲中央修改母法，同時加快改建崇德殯儀館增加禮廳數量。

國民黨議員陳政顯、張瀞分、吳瓊華、張廖乃綸、蘇柏興、李文傑、吳振嘉、李中、朱暖英、羅永珍日前在法規委員會提案，修改台中市殯葬管理自治條例第6條，「單獨設置禮廳及靈堂不得小於1公頃，但位於都市計畫範圍內殯葬專用區、殯儀館周界起算範圍300公尺內，不得小於1000平方公尺」。

陳政顯指出，提案修法主要是為了解決崇德殯儀館周邊的私人靈堂亂象，殯儀館內禮廳量能有限，無法滿足民眾需求，只好由民間業者在殯儀館周遭設置靈堂，但多屬違法，盼修法放寬條件讓業者合法化，市府也較容易納管。

民政局長吳世瑋回應，中央法規殯葬管理條例第9條規定，單獨設置禮廳靈堂不得在醫院、學校200公尺以內，崇德殯儀館前有新民高中，後有中國醫藥大學及附設醫院，即使台中市府修改自治條例，業者在崇德殯儀館附近設置靈堂仍牴觸中央母法，修法沒有實際作用。

陳政顯、李中、民進黨議員江肇國、無黨籍議員林昊佑都表示，中央母法是一回事，市府要先把態度拿出來，目前公有設施無法滿足需求才導致非法靈堂氾濫，市府又沒有積極作為，至少先透過修改自治法表達立場，再請中央修改母法。吳世瑋說，尊重議會決議修法。