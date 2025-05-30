聽新聞
0:00 / 0:00

彰化鹿港夜間龍舟賽開幕 一連嗨三天 光影美景等你來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，在夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，在夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情。記者林宛諭／攝影

彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情，彰化縣長王惠美帶著縣府主管與中投縣市府團隊進行友誼賽，更展現區域共榮合作氛圍，王惠美也邀請大家端午連假到鹿港看龍舟賽、逛小鎮光影藝術節、吃美食，從早玩到晚。

彰化縣長王惠美今晚帶著縣府團隊主管下場划龍舟，她還親自擔任鼓手，台中市副市長鄭照新、南投縣秘書長洪瑞智也帶隊參加友誼賽，彰化縣議會由副議長許原龍帶隊30多位議員組成二組參加，鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、鄉鎮市首長、村里長聯合會以及鹿港青商會等共8組參與友誼賽，兩岸加油歡呼聲也讓氣氛嗨起來。

王惠美說，48年前鹿港在地青商及地方仕紳推動「鹿港慶端陽」活動，後來名列交通部全國十二大節慶活動之一，今年龍舟賽更創新高有126隊參賽。

王惠美說，鹿港慶端陽活動除了可看龍舟賽，在福鹿溪賽事北岸還設置「輕艇科技體驗」，讓民眾透過創新科技體會龍舟精神，晚上在舊鹿港溪有結合人氣LINE FRIENDS minini的「鹿港小鎮光影藝術節」，更有匯集掌中劇、變臉、雜技與在地演出的「河岸綠地音樂會」及魯班公宴展出等，歡迎大家來悠遊鹿港小鎮，體驗獨特節慶魅力。

鄭照新表示，中彰投是非常好的朋友，而幾個重大建設如捷運綠線也要延伸到彰化，中彰投在交通建設上，很快就能串連成為交通動脈，還有近期面對關稅挑戰，中彰投苗也與企業界共同面對挑戰，所以中彰投苗中台灣就像划龍舟一樣同舟共濟。

洪瑞智表示，看到彰化縣每年辦龍舟慶端陽，越辦越精彩，龍舟錦標賽不僅是具備競技性體育活動，也承載了歷史記憶與文化傳承，南投縣政府也學習彰化縣辦理國際運動賽事的精神，許淑華縣長上任後，也舉辦了許多國際運動活動，例如日月潭萬人泳渡、國際壘球賽等，也邀請大家有空到南投。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，鹿港慶端陽活動是全國唯一結合傳統文化與體育賽事的節慶，兩旁設立的看台讓大家能近距離感受比賽的熱血沸騰，還有夜晚燈光點亮後的璀璨景象，都帶來截然不同的感動，龍舟賽一連三天到6月1日，每日午後2點到晚間8時40分，歡迎大家親臨現場，為選手們加油打氣。

彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今天傍晚在鹿港福鹿溪開幕。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今天傍晚在鹿港福鹿溪開幕。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美在中部縣市友誼賽中，也帶著縣府主管下場比賽，還親自擔任鼓手。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美在中部縣市友誼賽中，也帶著縣府主管下場比賽，還親自擔任鼓手。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今天傍晚在鹿港福鹿溪開幕，彰化縣議會議員也組隊參賽。圖／彰化縣府提供
彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今天傍晚在鹿港福鹿溪開幕，彰化縣議會議員也組隊參賽。圖／彰化縣府提供

龍舟賽 鹿港

延伸閱讀

影／端午來鹿港「魯班公宴」拉開序幕 人間國寶齊聚

彰化東螺溪營造美好水環境 8.3公里水綠廊道串聯景點

鹿港慶端陽小鎮光影藝術節亮起來 人氣minini登場

彰化縣遭中央大砍51.7億補助 縣長王惠美：毋以預算手段內鬥

相關新聞

彰化鹿港夜間龍舟賽開幕 一連嗨三天 光影美景等你來

彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情，彰化縣長王惠美帶著縣府主管與...

工地施工釀禍！台中昨晚2電桿倒塌「689戶停電」 市府勒令停工

台中大里新仁路二段昨晚驚傳2電桿倒塌、689戶停電。台電表示，因附近全國農會總部營建工地施工所致，漏夜搶修，今早復電，並...

工地施工害周邊689戶停電 中市勒令停工

台中市大里區新仁路二段前晚驚傳兩根電桿倒塌、689戶停電。台電指出，事故肇因於全國農會總部營建工地施工，地基掏空所致，經...

烏日泳池多次委外流標 擬改ROT招商

台中市烏日溫水游泳池2024年2月因消防安全及地層下陷等問題停業，已超過480天。市府多次委外招商卻流標，藍綠議員呼籲加...

醫病之間／痔瘡便血不就醫 竟害貧血

痔瘡是最常見的文明病之一，彰化秀傳醫院大腸直腸外科醫師林安仁提醒，若長期便血、腫脹卻羞於就醫，輕則影響生活，重則延誤更嚴...

廣角鏡／重現龍眼泉

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年，受天宮、崇受宮團隊合作下清理土石，端午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。