彰化鹿港夜間龍舟賽開幕 一連嗨三天 光影美景等你來

彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情，彰化縣長王惠美帶著縣府主管與中投縣市府團隊進行友誼賽，更展現區域共榮合作氛圍，王惠美也邀請大家端午連假到鹿港看龍舟賽、逛小鎮光影藝術節、吃美食，從早玩到晚。

彰化縣長王惠美今晚帶著縣府團隊主管下場划龍舟，她還親自擔任鼓手，台中市副市長鄭照新、南投縣秘書長洪瑞智也帶隊參加友誼賽，彰化縣議會由副議長許原龍帶隊30多位議員組成二組參加，鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、鄉鎮市首長、村里長聯合會以及鹿港青商會等共8組參與友誼賽，兩岸加油歡呼聲也讓氣氛嗨起來。

王惠美說，48年前鹿港在地青商及地方仕紳推動「鹿港慶端陽」活動，後來名列交通部全國十二大節慶活動之一，今年龍舟賽更創新高有126隊參賽。

王惠美說，鹿港慶端陽活動除了可看龍舟賽，在福鹿溪賽事北岸還設置「輕艇科技體驗」，讓民眾透過創新科技體會龍舟精神，晚上在舊鹿港溪有結合人氣LINE FRIENDS minini的「鹿港小鎮光影藝術節」，更有匯集掌中劇、變臉、雜技與在地演出的「河岸綠地音樂會」及魯班公宴展出等，歡迎大家來悠遊鹿港小鎮，體驗獨特節慶魅力。

鄭照新表示，中彰投是非常好的朋友，而幾個重大建設如捷運綠線也要延伸到彰化，中彰投在交通建設上，很快就能串連成為交通動脈，還有近期面對關稅挑戰，中彰投苗也與企業界共同面對挑戰，所以中彰投苗中台灣就像划龍舟一樣同舟共濟。

洪瑞智表示，看到彰化縣每年辦龍舟慶端陽，越辦越精彩，龍舟錦標賽不僅是具備競技性體育活動，也承載了歷史記憶與文化傳承，南投縣政府也學習彰化縣辦理國際運動賽事的精神，許淑華縣長上任後，也舉辦了許多國際運動活動，例如日月潭萬人泳渡、國際壘球賽等，也邀請大家有空到南投。