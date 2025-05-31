烏日泳池多次委外流標 擬改ROT招商

台中市烏日溫水游泳池2024年2月因消防安全及地層下陷等問題停業，已超過480天。市府多次委外招商卻流標，藍綠議員呼籲加速整修、重新招標。環保局將改採長租期與ROT模式，結合複合式場館規畫，力求盡快恢復營運。

烏日溫水游泳池2016年啟用，經費來自烏日焚化爐回饋金，設有10個50公尺泳道、兒童池、SPA池、烤箱和蒸氣室。但營運以來，陸續出現地層下陷、消防設施不足等安全隱憂，環保局2024年2月1日宣布暫停營運。

民進黨議員曾威指出，游泳池是焚化爐回饋烏日民眾的福利，停業超過480天讓居民怨聲載道。市府說法反覆，最初建議利用售電收益維護設施，遭法規限制否決；改以局內預算整修，並委外招商，今年2月招商卻流標。

曾威認為，泳池需先重新設定消防系統、改善泳池深度、修復地層下陷，若市府先投入整修，更易吸引業者投標。烏日除公立泳池外，僅有一家私人泳池，未來國民運動中心不含游泳池，因此重啟烏日泳池勢在必行。

國民黨議員吳瓊華說，烏日游泳池停業不僅影響民眾運動權益，也背離焚化爐回饋設施承諾。市府應優先整建內部設施，加快與業者溝通進度，早日讓游泳池恢復營運。

環保局長陳宏益表示，2月招商流標後，未來招標將採長租期與ROT（民間興建營運移轉）模式，並研議設置室內健身中心等複合式場館，提升場館多元性。現階段建築物已完成基本修繕，將儘速再次公告招商，期望早日恢復使用，滿足烏日區民眾運動需求。