聽新聞
0:00 / 0:00

工地施工害周邊689戶停電 中市勒令停工

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市大里區一處工地旁2電桿倒塌、地基掏空，都發局調用吊車扶正電桿並灌漿搶修。圖／都發局提供
台中市大里區一處工地旁2電桿倒塌、地基掏空，都發局調用吊車扶正電桿並灌漿搶修。圖／都發局提供

台中市大里區新仁路二段前晚驚傳兩根電桿倒塌、689戶停電。台電指出，事故肇因於全國農會總部營建工地施工，地基掏空所致，經連夜搶修，昨天上午全面復電。台中市都發局表示，已勒令工地全面停工，並將依法開罰。

台電說明，前晚6時5分接獲通報，新仁路二段因工地施工導致地層流失，造成兩根14米高的電桿嚴重傾斜，周邊689戶停電。台電人員冒雨搶修，至凌晨完成電桿與線路重建，但因雷雨影響地基穩固性，昨天上午再補強施工，順利在昨天上午10時16分全區復電。

台中市都發局初步勘查，事發工地正進行地下二層開挖作業，研判是因抽取地下水並排入水溝，造成水溝破損，水滲入地層導致地基掏空。現場在電桿與電箱之間，出現一處約1.5公尺見方的坑洞，土層已流失。事故發生後，施工單位緊急調派預拌混凝土車灌漿，並以兩輛吊車將電桿扶正，灌漿量約77立方米，同時設置臨時支撐，避免再度傾倒。

都發局指出，工地未依施工計畫操作，將依建築法及相關規範裁罰，並要求其在完成改善後，重送施工計畫書，經第三方公正單位審查與諮詢後，始得復工。另要求建商全面檢視工地內外支撐結構，強化安全監測與夜間警示措施，確保周邊居民安全。

都發局為釐清地層異常原因，昨天委託朝陽科技大學專業團隊透地雷達檢測，將待檢測報告出爐後，判定責任與後續改善方向。

台電強調，將對施工單位依法求償，並會同主管機關強化監督，以防類似事件再發生。

停電

延伸閱讀

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

驚！台中大里傳工地下陷波及電桿倒塌停電 台電搶修中

台中大里驚傳電桿倒塌致停電…霧峰警冒雨交管 預估今午復電

獨／台中西屯大雅驚傳停電 台電：初估3百多戶受影響搶修中

相關新聞

彰化鹿港夜間龍舟賽開幕 一連嗨三天 光影美景等你來

彰化縣鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽今晚在鹿港福鹿溪開幕，夜晚璀璨燈光下看龍舟賽別有風情，彰化縣長王惠美帶著縣府主管與...

工地施工釀禍！台中昨晚2電桿倒塌「689戶停電」 市府勒令停工

台中大里新仁路二段昨晚驚傳2電桿倒塌、689戶停電。台電表示，因附近全國農會總部營建工地施工所致，漏夜搶修，今早復電，並...

工地施工害周邊689戶停電 中市勒令停工

台中市大里區新仁路二段前晚驚傳兩根電桿倒塌、689戶停電。台電指出，事故肇因於全國農會總部營建工地施工，地基掏空所致，經...

烏日泳池多次委外流標 擬改ROT招商

台中市烏日溫水游泳池2024年2月因消防安全及地層下陷等問題停業，已超過480天。市府多次委外招商卻流標，藍綠議員呼籲加...

醫病之間／痔瘡便血不就醫 竟害貧血

痔瘡是最常見的文明病之一，彰化秀傳醫院大腸直腸外科醫師林安仁提醒，若長期便血、腫脹卻羞於就醫，輕則影響生活，重則延誤更嚴...

廣角鏡／重現龍眼泉

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年，受天宮、崇受宮團隊合作下清理土石，端午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。