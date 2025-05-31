工地施工害周邊689戶停電 中市勒令停工

台中市大里區新仁路二段前晚驚傳兩根電桿倒塌、689戶停電。台電指出，事故肇因於全國農會總部營建工地施工，地基掏空所致，經連夜搶修，昨天上午全面復電。台中市都發局表示，已勒令工地全面停工，並將依法開罰。

台電說明，前晚6時5分接獲通報，新仁路二段因工地施工導致地層流失，造成兩根14米高的電桿嚴重傾斜，周邊689戶停電。台電人員冒雨搶修，至凌晨完成電桿與線路重建，但因雷雨影響地基穩固性，昨天上午再補強施工，順利在昨天上午10時16分全區復電。

台中市都發局初步勘查，事發工地正進行地下二層開挖作業，研判是因抽取地下水並排入水溝，造成水溝破損，水滲入地層導致地基掏空。現場在電桿與電箱之間，出現一處約1.5公尺見方的坑洞，土層已流失。事故發生後，施工單位緊急調派預拌混凝土車灌漿，並以兩輛吊車將電桿扶正，灌漿量約77立方米，同時設置臨時支撐，避免再度傾倒。

都發局指出，工地未依施工計畫操作，將依建築法及相關規範裁罰，並要求其在完成改善後，重送施工計畫書，經第三方公正單位審查與諮詢後，始得復工。另要求建商全面檢視工地內外支撐結構，強化安全監測與夜間警示措施，確保周邊居民安全。

都發局為釐清地層異常原因，昨天委託朝陽科技大學專業團隊透地雷達檢測，將待檢測報告出爐後，判定責任與後續改善方向。

台電強調，將對施工單位依法求償，並會同主管機關強化監督，以防類似事件再發生。