快訊

昔挨轟屈從大陸 被問犯台是否伸援？南韓李在明：外星人入侵才思考

升官不順先驅邪？花蓮吉安分局傳找乩童、貼符咒淨化 基層警：不務正業

聽新聞
0:00 / 0:00

中央砍南投補助款 許淑華：45億缺口衝擊社福施政

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華將提出訴願，希望行政院能照預算規定，將45億元撥給南投，以免影響南投縣政和社福建設。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華將提出訴願，希望行政院能照預算規定，將45億元撥給南投，以免影響南投縣政和社福建設。圖／本報資料照片

南投縣長許淑華今天表示，中央刪減預算及統籌分配稅款延遲撥付，縣府共產生45億元財政缺口，打亂債務償還計畫，更衝擊多項社福施政，將向行政院提出訴願，期盼中央依規撥付款項。

許淑華說，一般補助款部分，南投縣總共被刪除了35億，加上今年統籌分配稅款應給南投縣政府的10億元，還沒有撥給，加起來已經有45億元的財政缺口。

她說，南投縣自921大地震後長期處於負債狀況，她上任時仍有90億負債，經努力已償還61億，原希望今年底能再還清30億，但「中央突然砍除35億預算，迫使縣政府還款計畫必須要往後展延。」

財政缺口將對南投施政造成廣泛影響。許淑華說，包括營養午餐、育兒津貼、老人的乘車以及假牙的補助、中低收入戶的津貼等等，還有鄉親最關心南投縣的農路改善，都可能需要調整。

許淑華表示，將向行政院提出訴願，希望行政院考慮地方政府建設推動，很多已經按照預算法的規定都編列好了，希望中央能按照預算規定如期撥給地方。期盼透過訴願程序，能與中央政府有效溝通，盡快解決當前財政困境，確保縣政順利推動，保障縣民福祉。

財政 負債 許淑華 南投

延伸閱讀

從咖啡館到花海展區 南投夏日最香打卡點就在這

民進黨：南投選委會涉戶政系統查連署 許淑華出來面對

北市牙醫遭毆遭傳議員涉案？ 許淑華發律師函：與事實不符

刪補助…許淑華曝「這縣市」最慘 批中央把氣出在地方身上

相關新聞

名泉遭土石掩埋「消失30年」…松柏嶺受天宮龍眼泉 端午前夕重見天日

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口具靈力的「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年後，今年在受天宮、崇受宮團隊合作...

工地施工釀禍！台中昨晚2電桿倒塌「689戶停電」 市府勒令停工

台中大里新仁路二段昨晚驚傳2電桿倒塌、689戶停電。台電表示，因附近全國農會總部營建工地施工所致，漏夜搶修，今早復電，並...

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施...

中央砍南投補助款 許淑華：45億缺口衝擊社福施政

南投縣長許淑華今天表示，中央刪減預算及統籌分配稅款延遲撥付，縣府共產生45億元財政缺口，打亂債務償還計畫，更衝擊多項社福...

驚！台中北屯夜拆水湳天橋「竟失控撞民宅」 建設局說話了

台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位在吊掛一大截已拆除樓梯過程不斷晃動，先後撞擊旁邊看板、民宅，連施工人員見狀也緊...

彰化田中區生活圈最大兒童公園 第二、三期工程接力做

彰化縣社頭鄉也是田中區生活圈的最大共融式兒童公園，第一期計畫完工後啟用，鄉公所繼續爭取補助款，將動工興建第二、第三期工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。