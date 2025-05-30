中央砍南投補助款 許淑華：45億缺口衝擊社福施政

南投縣長許淑華今天表示，中央刪減預算及統籌分配稅款延遲撥付，縣府共產生45億元財政缺口，打亂債務償還計畫，更衝擊多項社福施政，將向行政院提出訴願，期盼中央依規撥付款項。

許淑華說，一般補助款部分，南投縣總共被刪除了35億，加上今年統籌分配稅款應給南投縣政府的10億元，還沒有撥給，加起來已經有45億元的財政缺口。

她說，南投縣自921大地震後長期處於負債狀況，她上任時仍有90億負債，經努力已償還61億，原希望今年底能再還清30億，但「中央突然砍除35億預算，迫使縣政府還款計畫必須要往後展延。」

財政缺口將對南投施政造成廣泛影響。許淑華說，包括營養午餐、育兒津貼、老人的乘車以及假牙的補助、中低收入戶的津貼等等，還有鄉親最關心南投縣的農路改善，都可能需要調整。

許淑華表示，將向行政院提出訴願，希望行政院考慮地方政府建設推動，很多已經按照預算法的規定都編列好了，希望中央能按照預算規定如期撥給地方。期盼透過訴願程序，能與中央政府有效溝通，盡快解決當前財政困境，確保縣政順利推動，保障縣民福祉。