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驚！台中北屯夜拆水湳天橋…失控撞民宅 建設局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供

台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位在吊掛一大截已拆除樓梯過程不斷晃動，先後撞擊旁邊看板、民宅，連施工人員見狀也緊急跳開，遭質疑危及公共安全。建設局說，市府要求廠商審慎作業，並負責理賠。

北屯區中清路二段與大鵬路口的人行「水湳天橋」，走過半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，功成身退，市府昨起連4天夜間拆除。

昨天是水湳天橋拆除首日，有網友拍下施工過程PO上網，只見施工廠商吊掛一大截已拆除的樓梯，吊掛過程中不斷晃動，先是撞擊看板，後又撞擊民宅屋簷，一大截樓梯整整轉了360度，施工人員見狀嚇得趕緊逃離，網友質疑，拆橋過程太危險，恐危及公共安全。

建設局說明，水湳天橋緊鄰民宅，拆除吊掛時因施工空間侷限，造成民宅屋瓦局部受損，雖未影響結構及居住使用安全，建設局審慎處理。該民宅無人居住，昨深夜尚未聯絡上屋主，建設局要求施工廠商持續聯繫中，後續由廠商進行理賠相關事宜，拆除作業也將要求廠商增加固定設施審慎作業。

建設局說明，為避開日間尖峰車流，水湳天橋拆除工程為夜間施工，施工時段昨起至6月2日晚間10時至隔天上午8時，施工期間，中清路二段與大鵬路口將實施全線封閉。

台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供
台中市北屯區水湳天橋昨晚拆除首日，施工單位吊掛一大截已拆除樓梯過程，撞擊旁邊民宅。圖／建設局提供

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