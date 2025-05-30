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彰化田中區生活圈最大兒童公園 第二、三期工程接力做

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉里樂公園第一期工程竣工後啟用，鄉公所將推動第二、三期建設。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉里樂公園第一期工程竣工後啟用，鄉公所將推動第二、三期建設。記者簡慧珍／攝影

彰化社頭鄉也是田中區生活圈的最大共融式兒童公園，第一期計畫完工後啟用，鄉公所繼續爭取補助款，將動工興建第二、第三期工程，把社頭鄉兩大特產都化作溜滑梯等大型遊具，讓鄉民從小認識家鄉特色。

社頭鄉兒童公園大型共融式遊具今年4月26日啟用，有多種攀爬設施和不同高度溜滑梯、涵洞可玩，鄉公所從在地特色織襪產業發想，製作7公尺高的織襪造型攀爬玩具和溜滑梯，園區延伸交通公園主題，步道設置紅綠燈、圓環等迷你交通設施，另有鞦韆可供親子玩樂。

鄉公所今表示，兒童公園面積約910坪，連同周邊草地的面積合計約3千坪，都由社頭天門宮提供土地，因地點座落里仁村，兒童公園命名為里樂公園，第一期經費交通部、國土管理署補助776萬元，鄉代會支持鄉公所編列配合款143萬元，鄉公所已向上級爭取經費辦理第二、第三期工程。

第二程施工計畫包括親子戲水區、加強夜間照明設備、廁所，第三程規畫芭樂造型的大型共融式遊具，全部建設在第一期基礎上推動，估計所需經費不超過1千萬，鄉公所加速規畫興建，可望今年底完工，未來社頭鄉從杜鵑花道往西一路到里樂公園、高鐵特定區社頭鄉花木公園，形成帶狀旅遊觀光區。

親子 社頭鄉 溜滑梯 彰化

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