工地施工釀禍！台中昨晚2電桿倒塌「689戶停電」 市府勒令停工

台中大里新仁路二段昨晚驚傳2電桿倒塌、689戶停電。台電表示，因附近全國農會總部營建工地施工所致，漏夜搶修，今早復電，並將向施工單位求償；都發局表示，現場2電桿地基掏空，立即調用吊車扶正電桿並灌漿搶修，勒令工地停工，並釐清原因。

都發局指出，工地目前開挖地下二層作業，研判在開挖地基時抽取地下水，排至水溝，疑水溝有破洞，致水滲入地層，造成地層流失，已勒令工地停工，並將依違反建築法以及未按施工計畫書開罰。

台電說明，台電在昨晚6時5分，獲報大里區新仁路二段，因營建工地施工造成路面下陷，致兩根14米電桿嚴重下陷，附近約689戶停電；台電人員冒雨漏夜搶修至凌晨，完成電桿及線路修復作。惟逢雷雨影響混凝土地基穩固，今天上午即立即持續搶修，在今天上午10時16時全部復電。

都發局表示，昨晚獲報後緊急會同台中市結構工程技師公會派員至現場勘查，並要求營造業專任工程人員及台電人員赴現場緊急搶災處理，為維護公共安全，對工地勒令停工外，另要求應於恢復供電和完成改善後，再重新檢送施工計畫書送第三方公正單位施工諮詢後，方可復工。

都發局說明，經現勘工地內沒有明顯的滲水或崩塌導致砂石流漏，在工地圍籬旁的電桿與電箱中間，發現一處約1.5米見方的洞，下方地基掏空，立即請工地速調度預拌混凝土車灌漿，並調用兩部吊車將2根傾倒電桿扶正復位，再輔以臨時支撐，現場回填約77立方米混凝土。

都發局指出，現場交通安全和公安管制，另要求開發建商全面檢查工地內外安全支撐、加強安全監測、安全警戒（含夜間警示）等因應，相關搶災作業持續至今日凌晨結束，台電在今天上午全面復電。

都發局說明，都發局也委託朝陽科大專業團隊在今天上午8時30分針對工地鄰接道路進行透地雷達檢測，後續檢查報告出爐進一步釐清原因，都發局將依規要求據此檢討改善，要求改善後依規申請復工。