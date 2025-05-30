另類迎端午！彰化辦陸上龍舟賽 通過者獲贈「龍舟駕照」

明天是端午節，彰化縣田中鎮公所今舉辦陸上龍舟賽，通過者獲贈「龍舟駕照」，過程趣味十足，旁觀民眾躍躍欲試，鎮公所臨時開放現場報名，鎮農會理事長陳明圳、總幹事張瑞欣下場「滑行」，成功抵達終點，眾人恭喜通過考試。

300多人今齊聚田中風雨球場，田頭水國樂團和越鄉舞團表演，揭開2025粽情田中慶端午-環境保護宣導暨慶祝端午節活動序幕，田中鎮農會10個家政班使用田中米、彰化品牌「健康豬」豬肉和在地食材包粽1200顆，現場教做香包，午時百人立蛋，會場洋溢樂聲、笑聲。

田中鎮獲選經典小鎮，第一屆陸上龍舟闖關考駕照採預先報名，鎮內22個社區都推派一組，鎮公所、鎮農會各一組，合計24組，每組兩人，分乘皮蛋瘦肉舟、玉米滑蛋舟先後出發。第一關兩人頭頂雞腿模型，第二關「領航員」吃米茲棒而頭上雞腿不能掉下，第三關後座者拿沙包擲入垃圾分類筒，三關都通過，到終點不限年齡都能領駕照，社區長者領到駕照個個笑呵呵。

陸上龍舟闖關考駕照全程約30公尺，難度不高又有趣，多名旁觀民眾也想參賽，鎮公所開放現場報名，多名親子、朋友搭檔闖關，鎮農會三巨頭由理事長陳明圳領航，「乘載」總幹事張瑞欣下場挑戰，常務監事楊順興當啦啦隊，在眾人加油聲中順利抵達終點領照。

鎮長蕭淑芬說，田中是農業大鎮，田中米品質有口皆碑，鎮公所和鎮農會攜手合辦今活動，期待使用田中好米和在地食材，推廣農特產品及食農教育的同時，讓鎮民體驗傳統習俗，共留端午佳節的美好回憶。