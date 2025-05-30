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另類迎端午！彰化辦陸上龍舟賽 通過者獲贈「龍舟駕照」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮公所陸上龍舟競賽，田中鎮農會理事長陳明圳（前排中）、總幹事張瑞欣（後左二）一時技癢參賽，到達終點時領到「龍舟駕照」，常務監事楊順興（右）、鎮長蕭淑芬（左）上前恭喜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所陸上龍舟競賽，田中鎮農會理事長陳明圳（前排中）、總幹事張瑞欣（後左二）一時技癢參賽，到達終點時領到「龍舟駕照」，常務監事楊順興（右）、鎮長蕭淑芬（左）上前恭喜。記者簡慧珍／攝影

明天是端午節彰化縣田中鎮公所今舉辦陸上龍舟賽，通過者獲贈「龍舟駕照」，過程趣味十足，旁觀民眾躍躍欲試，鎮公所臨時開放現場報名，鎮農會理事長陳明圳、總幹事張瑞欣下場「滑行」，成功抵達終點，眾人恭喜通過考試。

300多人今齊聚田中風雨球場，田頭水國樂團和越鄉舞團表演，揭開2025粽情田中慶端午-環境保護宣導暨慶祝端午節活動序幕，田中鎮農會10個家政班使用田中米、彰化品牌「健康豬」豬肉和在地食材包粽1200顆，現場教做香包，午時百人立蛋，會場洋溢樂聲、笑聲。

田中鎮獲選經典小鎮，第一屆陸上龍舟闖關考駕照採預先報名，鎮內22個社區都推派一組，鎮公所、鎮農會各一組，合計24組，每組兩人，分乘皮蛋瘦肉舟、玉米滑蛋舟先後出發。第一關兩人頭頂雞腿模型，第二關「領航員」吃米茲棒而頭上雞腿不能掉下，第三關後座者拿沙包擲入垃圾分類筒，三關都通過，到終點不限年齡都能領駕照，社區長者領到駕照個個笑呵呵。

陸上龍舟闖關考駕照全程約30公尺，難度不高又有趣，多名旁觀民眾也想參賽，鎮公所開放現場報名，多名親子、朋友搭檔闖關，鎮農會三巨頭由理事長陳明圳領航，「乘載」總幹事張瑞欣下場挑戰，常務監事楊順興當啦啦隊，在眾人加油聲中順利抵達終點領照。

鎮長蕭淑芬說，田中是農業大鎮，田中米品質有口皆碑，鎮公所和鎮農會攜手合辦今活動，期待使用田中好米和在地食材，推廣農特產品及食農教育的同時，讓鎮民體驗傳統習俗，共留端午佳節的美好回憶。

彰化縣田中鎮公所陸上龍舟競賽趣味十足，多名鎮民現場報名參賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所陸上龍舟競賽趣味十足，多名鎮民現場報名參賽。記者簡慧珍／攝影

駕照 農會 端午節 彰化

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