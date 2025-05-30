從咖啡館到花海展區 南投夏日最香打卡點就在這

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聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投巧咖節今天在埔里福興溫泉區登場，縣長許淑華邀請遊客到南投品嘗巧克力和咖啡好滋味。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節今天在埔里福興溫泉區登場，縣長許淑華邀請遊客到南投品嘗巧克力和咖啡好滋味。圖／南投縣政府提供

2025南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉園區揭幕，現場人潮湧現、熱鬧非凡，縣長許淑華與代言人高曼容攜手敲響復古上課鐘，象徵巧咖節起跑，邀請民眾把握端午連假，來場咖啡與巧克力交織的輕旅行。

今天開幕立委馬文君、游顥、交通部觀光署副署長黃荷婷等多位貴賓齊聚，展現對南投農產與觀光產業的高度支持。縣長許淑華表示，今年邁入第五屆的巧咖節主打「啡來不可SO觸」，整體展區升級至6公頃，集結超過百家國內外咖啡與巧克力品牌，是歷年來規模最大的一次。

巧咖節設有15大主題特區，包括南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館與戶外風格市集，還有親子體驗區、互動裝置、味蕾實驗室等，打造結合教育、娛樂與購物的新型展覽空間，讓民眾逛展也能學習咖啡與巧克力知識，寓教於樂。

下午登場的千人體驗活動吸引親子共同參與，晚間更由戴愛玲、邱鋒澤、謝和弦等歌手演出點燃現場氣氛。壓軸登場的貓貓蟲咖波無人機燈光秀，搭配煙火表演，將開幕夜推向最高潮，夜空中變化出咖啡杯與巧克力磚圖樣，趣味十足、成為拍照打卡熱門。

展期內推出多項促銷與互動活動，包含消費滿額抽扭蛋、LINE數位集章、品牌聯名商品限量販售等，更有環保餐具租借、可重複使用的試飲杯，呼應永續理念。

許淑華表示，感謝中央單位長期支持，讓南投巧咖節不僅行銷在地農產，更推動農業與觀光融合。今年特別設立「品味南投館」，精選各鄉鎮當季優質農特產品，推廣「南投製造」的品牌力。

2025南投巧克力咖啡節展期至6月8日止，平日開放至下午6時，假日延長至晚間8時，晚會當天更至晚間9時，更多資訊請至官網查詢：http://www.nantouccf.com

南投巧咖節在埔里福興溫泉區登場，規畫6公頃展區和15大主題特區，適合全家來趟輕旅行。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節在埔里福興溫泉區登場，規畫6公頃展區和15大主題特區，適合全家來趟輕旅行。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節今天在埔里福興溫泉區登場，縣長許淑華和代言人高曼容邀請遊客到南投品嘗巧克力和咖啡好滋味。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節今天在埔里福興溫泉區登場，縣長許淑華和代言人高曼容邀請遊客到南投品嘗巧克力和咖啡好滋味。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華邀請遊客到南投品嘗巧克力的甜蜜滋味。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華邀請遊客到南投品嘗巧克力的甜蜜滋味。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節在埔里福興溫泉區登場，規畫6公頃展區和15大主題特區，適合全家來趟輕旅行。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節在埔里福興溫泉區登場，規畫6公頃展區和15大主題特區，適合全家來趟輕旅行。圖／南投縣政府提供

許淑華 巧克力 咖啡館 南投

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