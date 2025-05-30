從咖啡館到花海展區 南投夏日最香打卡點就在這

2025南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉園區揭幕，現場人潮湧現、熱鬧非凡，縣長許淑華與代言人高曼容攜手敲響復古上課鐘，象徵巧咖節起跑，邀請民眾把握端午連假，來場咖啡與巧克力交織的輕旅行。

今天開幕立委馬文君、游顥、交通部觀光署副署長黃荷婷等多位貴賓齊聚，展現對南投農產與觀光產業的高度支持。縣長許淑華表示，今年邁入第五屆的巧咖節主打「啡來不可SO觸」，整體展區升級至6公頃，集結超過百家國內外咖啡與巧克力品牌，是歷年來規模最大的一次。

巧咖節設有15大主題特區，包括南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館與戶外風格市集，還有親子體驗區、互動裝置、味蕾實驗室等，打造結合教育、娛樂與購物的新型展覽空間，讓民眾逛展也能學習咖啡與巧克力知識，寓教於樂。

下午登場的千人體驗活動吸引親子共同參與，晚間更由戴愛玲、邱鋒澤、謝和弦等歌手演出點燃現場氣氛。壓軸登場的貓貓蟲咖波無人機燈光秀，搭配煙火表演，將開幕夜推向最高潮，夜空中變化出咖啡杯與巧克力磚圖樣，趣味十足、成為拍照打卡熱門。

展期內推出多項促銷與互動活動，包含消費滿額抽扭蛋、LINE數位集章、品牌聯名商品限量販售等，更有環保餐具租借、可重複使用的試飲杯，呼應永續理念。

許淑華表示，感謝中央單位長期支持，讓南投巧咖節不僅行銷在地農產，更推動農業與觀光融合。今年特別設立「品味南投館」，精選各鄉鎮當季優質農特產品，推廣「南投製造」的品牌力。

2025南投巧克力咖啡節展期至6月8日止，平日開放至下午6時，假日延長至晚間8時，晚會當天更至晚間9時，更多資訊請至官網查詢：http://www.nantouccf.com。