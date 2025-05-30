快訊

45歲妻將年薪百萬夫趕出家門 半年後為了一事態度鬼轉：你回來吧

大型無人艇找到了！雷虎懸賞20萬喊「一定給」 海巡署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

名泉遭土石掩埋「消失30年」…松柏嶺受天宮龍眼泉 端午前夕重見天日

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口具靈力的「龍眼泉」，卻因豪雨土石掩埋消失30年後，今年在受天宮、崇受宮團隊合作下清理土石，在端午節前夕重現湧泉，為玄天上帝信仰留下歷史見證。

松柏嶺為道教名山，受天宮則座落於八卦山脈上風水名穴被譽為「龍蝦見江」寶地。廟前山谷兩側的龍眼泉，是一處天然滴水泉，泉水清冽甘甜，信眾視為具備療癒與祈福能量的神泉。每逢玄天上帝降乩辦事，若有信徒身染疑難雜症，常敕令取龍眼泉水作為淨身、退煞之用。

然而30年前因山區連年豪雨，導致土石滑落，泉眼逐漸被掩埋，成為歷史記憶。直至今年，松柏嶺受天宮小編邀請崇受宮團隊，啟動泉源復興工程，大家捲起袖子、拿起圓鍬鏟子，兩天內清除廢土，讓泉眼重見天日。

清理過程中，大家雖汗流浹背，卻滿心歡喜「我們沾染的不是普通泥土，是神明賜予的祝福！」這份來自信仰的力量，點亮每個參與者的心靈，也讓泉源重啟的瞬間，顯得格外神聖與感人。

受天宮也提醒信眾，通往龍眼泉的步道年久失修，部分階梯破損、坡壁裸露，有土石滑落的風險。為維護大眾安全，相關單位已公告封閉泉區，籲請民眾勿擅自進入，等待修復工程完成後再行參拜，以確保靈山聖地的永續守護。

崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
崇受宮團隊在受天宮邀請下，重新清理出消失30年的龍眼泉。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
松柏嶺受天宮龍眼泉舊照。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書
松柏嶺受天宮龍眼泉舊照。圖／取自松柏嶺崇受宮臉書

豪雨 端午節 神明 土石掩埋 團隊 南投縣 信仰

延伸閱讀

端午假期首日綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

六福村打造水果冰粽 動物共迎端午

百人包出3千粽賀端午 金門前水頭成「肉粽最多社區」

影／印越泰美食配傳統舞蹈 台南鄉親端午體驗新住民文化

相關新聞

名泉遭土石掩埋「消失30年」…松柏嶺受天宮龍眼泉 端午前夕重見天日

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口具靈力的「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年後，今年在受天宮、崇受宮團隊合作...

工地施工釀禍！台中昨晚2電桿倒塌「689戶停電」 市府勒令停工

台中大里新仁路二段昨晚驚傳2電桿倒塌、689戶停電。台電表示，因附近全國農會總部營建工地施工所致，漏夜搶修，今早復電，並...

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施...

彰化田中區生活圈最大兒童公園 第二、三期工程接力做

彰化縣社頭鄉也是田中區生活圈的最大共融式兒童公園，第一期計畫完工後啟用，鄉公所繼續爭取補助款，將動工興建第二、第三期工程...

另類迎端午！彰化辦陸上龍舟賽 通過者獲贈「龍舟駕照」

明天是端午節，彰化縣田中鎮公所今舉辦陸上龍舟賽，通過者獲贈「龍舟駕照」，過程趣味十足，旁觀民眾躍躍欲試，鎮公所臨時開放現...

從咖啡館到花海展區 南投夏日最香打卡點就在這

2025南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉園區揭幕，現場人潮湧現、熱鬧非凡，縣長許淑華與代言人高曼容攜手敲響復古上課鐘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。