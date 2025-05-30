名泉遭土石掩埋「消失30年」…松柏嶺受天宮龍眼泉 端午前夕重見天日

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，傳說還有一口具靈力的「龍眼泉」，卻因豪雨被土石掩埋消失30年後，今年在受天宮、崇受宮團隊合作下清理土石，在端午節前夕重現湧泉，為玄天上帝信仰留下歷史見證。

松柏嶺為道教名山，受天宮則座落於八卦山脈上風水名穴被譽為「龍蝦見江」寶地。廟前山谷兩側的龍眼泉，是一處天然滴水泉，泉水清冽甘甜，信眾視為具備療癒與祈福能量的神泉。每逢玄天上帝降乩辦事，若有信徒身染疑難雜症，常敕令取龍眼泉水作為淨身、退煞之用。

然而30年前因山區連年豪雨，導致土石滑落，泉眼逐漸被掩埋，成為歷史記憶。直至今年，松柏嶺受天宮小編邀請崇受宮團隊，啟動泉源復興工程，大家捲起袖子、拿起圓鍬鏟子，兩天內清除廢土，讓泉眼重見天日。

清理過程中，大家雖汗流浹背，卻滿心歡喜「我們沾染的不是普通泥土，是神明賜予的祝福！」這份來自信仰的力量，點亮每個參與者的心靈，也讓泉源重啟的瞬間，顯得格外神聖與感人。

受天宮也提醒信眾，通往龍眼泉的步道年久失修，部分階梯破損、坡壁裸露，有土石滑落的風險。為維護大眾安全，相關單位已公告封閉泉區，籲請民眾勿擅自進入，等待修復工程完成後再行參拜，以確保靈山聖地的永續守護。