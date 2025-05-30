影／紙神像「隨請隨到」最靈！廟宇跨海訂製 鹿港魯班公宴讓人大開眼界

彰化縣鹿港慶端陽系列活動今天以魯班公宴拉開序幕，108桌看桌集結全台12縣市的人間國寶、傳統工藝師作品，今年首度來參展的紙神像工藝師蔡爾容、卜雅菡夫婦是國內少見的紙塑神像藝師，卜雅菡說，早期相傳「紙神明最靈，隨請隨到」，至今都還有新加坡、馬來西亞廟宇來訂製。

彰化縣鹿港鎮朝陽鹿港協會主辦的魯班公宴今天起在鹿港亞太鹿港渡假村展出到6月2日，彰化縣長王惠美上午主持開幕活動，鹿港魯班公宴2008年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產，今年邀集12位人間國寶、38位縣市級保存技術者、40位工藝之家工藝師及青年工藝師參與，作品涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等35類工藝，集結全台12縣市的傳統工藝師，以108桌「看桌宴神」的方式展示超過500件工藝作品。

今年首度來參展的紙神像工藝師蔡爾容也是雲林傳統工藝「紙塑神像」文化資產保存技術者，他傳承父親紙塑技藝，更翻遍古籍及不斷試驗還原原本已失傳二百年的北派古法「脫胎換骨」法紙塑神像，今年參展的是財神下凡紙神像，卜雅菡則是夫唱婦隨，從事紙塑神像也有30年。

卜雅菡說，早期從大陸來的都是紙神像，所謂「一紙二土三木四金」，很多法師都會說「紙神明隨請隨到，最靈」，所以有些寺廟會有神明指示要做紙神像，沙鹿有一間廟神明指示要做一尊紙神像，請回去後覺得很靈驗，隔年再做4尊。

去年也有馬來西亞廟宇訂了4尊和真人一樣大小的紙神像，新加坡最近也訂了2尊，蔡爾容也曾多次應邀到德國參與柏林國際工藝展。

卜雅菡說，現今還有明清時期有三、四百年歷史的紙神像，而他們做紙神像的紙是特別訂製，紙質富含竹纖維，最接近東漢蔡倫造紙的紙質，還需層層塑紙打造，工法相當繁複。