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台中中清路天橋拆除波及民宅 市府要求廠商賠

中央社／ 台中30日電

矗立近半世紀的台中市北屯區中清路2段與大鵬路口人行天橋昨天起拆除，但晚間發生吊掛拆除物撞擊附近民宅事件。台中市政府今天表示，將要求廠商審慎施工，並連繫屋主理賠。

中市府建設局說，天橋緊鄰民宅，拆除吊掛時施工空間侷限，造成民宅屋瓦局部受損，雖未影響結構及居住使用安全，仍審慎處理。民宅無人居住，昨天未能聯絡上屋主，已要求廠商持續聯絡，後續由廠商處理理賠相關事宜，拆除作業也要求廠商增加固定設施、審慎施工。

建設局表示，天橋老舊、使用率低，橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，經與地方民意代表及里鄰等多方會勘並取得共識後，5月29日到6月2日啟動夜間10時到隔天上午8時拆除作業，避開日間尖峰車流。

台中市 人行道

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