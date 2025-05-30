影／端午來鹿港「魯班公宴」拉開序幕 人間國寶齊聚

彰化縣鹿港慶端陽活動今天起到6月1日登場，今天以「魯班公宴」拉開序幕，共有108桌看桌展出人間國寶、傳統工藝師等包括木雕、紙神像、錫藝逾500件工藝作品，傍晚龍舟賽也將在福鹿溪開幕，民眾可利用端午連假到鹿港賞工藝，在美麗的河岸夜景下看刺激的龍舟賽競技。

彰化縣鹿港鎮朝陽鹿港協會主辦的魯班公宴今天在鹿港亞太鹿港渡假村開幕，彰化縣長王惠美、鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長林新發、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、立委陳秀寶、彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、及工藝界名師等一起為活動揭開序幕。

王惠美表示，鹿港魯班公宴融合「宴祖師」的信仰儀式與「工藝作品看桌」展演形式，2008年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產，今年邀集12位人間國寶、38位縣市級保存技術者、40位工藝之家工藝師及青年工藝師參與，作品涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等35類工藝，集結全台12縣市的傳統工藝師，以108桌「看桌宴神」的方式展示超過500件工藝作品，不僅是全國唯一，更傳承傳統祭儀與工藝展演，歡迎大家把握機會前來欣賞工藝之美。

「端午連假，來鹿港就對了！」王惠美說，鹿港是開放式的博物館，從清朝設立商港以來，鹿港商業就非常繁榮，孕育出許多傑出工藝師，魯班公宴也成為工藝師重要的展示與傳承場域，還能看到大師現場示範，更有「百工獻藝傳統工藝市集」、「工藝小學堂一日手做」等活動。

6月2日上午10時30分也將舉行「巧聖先師祀典儀式」，恭迎奉祀於國立傳統藝術中心、臺灣工藝研究發展中心與鹿港巧聖先師會的三尊魯班公神尊齊聚鹿港，同場受祭，將以「獻五寶」古禮，下午將辦理「跋選值年爐主」儀式，象徵代代接棒。