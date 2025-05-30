快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術讓地方發光 南投藝術燈區獲羅馬設計大獎白金獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
三位藝術家聯手打造的「流光藝彩燈區」，獲義大利「羅馬設計大獎」最高榮譽白金獎。圖／南投縣政府提供
三位藝術家聯手打造的「流光藝彩燈區」，獲義大利「羅馬設計大獎」最高榮譽白金獎。圖／南投縣政府提供

今年南投燈會由藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔聯手打造的「流光藝彩燈區」，融合自然生態與藝術創新的概念，奪下義大利羅馬設計大獎最高榮譽「白金獎」，作品移展到南投巧克力咖啡節，讓更多遊客欣賞南投的文化創意。

「流光藝彩燈區」以「時光豐稔」為主題，展出三件大型燈光藝術作品「豐光獸」、「拾光獸」與「投光獸」。燈區採用多種LED節能燈具，融合聲光互動技術，營造出具沉浸式體驗的展演空間。漫步其間，能感受到光影與音效交織的層次美感。

三位創作者以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念，具備深刻的在地文化，也展現藝術創作與永續精神的結合，這樣的創新表現，在羅馬設計大獎一眾國際參賽作品中脫穎而出。

縣府觀光處表示，南投藝術燈區連續兩年獲得國際設計大獎，顯示南投在地藝術能量受到國際重視。除了藝術層次與技術表現提升，更強化與在地環境、文化記憶的連結，實踐「以設計說地方故事」的核心理念。

為了讓更多民眾感受得獎作品的魅力，縣府安排三件主燈，移展到今天登場的「南投巧克力咖啡節」，於埔里福興溫泉區再度點亮，並持續展出至6月8日。活動現場也將規劃花海拍照區與夜間燈光展演，讓民眾白天品味咖啡與巧克力香氣，夜晚沉醉於光影與藝術交織的浪漫氛圍中。

觀光處長陳志賢指出，縣長許淑華團隊致力推動「宜居城市」與「藝術生活化」，以燈會、音樂會、咖啡節等系列活動串連地方特色與產業發展。這次燈區奪下國際大獎，是對南投設計實力的肯定，也預示南投正在朝向「設計驅動地方轉型」的方向穩健邁進。

「流光藝彩燈區」以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念。圖／南投縣政府提供
「流光藝彩燈區」以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念。圖／南投縣政府提供
「流光藝彩燈區」以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念。圖／南投縣政府提供
「流光藝彩燈區」以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念。圖／南投縣政府提供
三位藝術家聯手打造的「流光藝彩燈區」，獲義大利「羅馬設計大獎」最高榮譽白金獎。圖／南投縣政府提供
三位藝術家聯手打造的「流光藝彩燈區」，獲義大利「羅馬設計大獎」最高榮譽白金獎。圖／南投縣政府提供

咖啡 南投

延伸閱讀

南投選委會以「簽名潦草」剔除罷免連署書 中選會調查將公布

預約計程車卻遲未現身司機報案 南投警意外逮車手

在羅馬最後絕美一舞！Maria Grazia Chiuri告別Dior

南投失智長輩化身一日超商店長 促社交活化認知

相關新聞

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施...

新冠疫情升溫 彰化醫院6月起開加特別門診

新冠疫情捲土重來，衛福部彰化醫院6月1日起開設COVID-19 特別門診，周一到周六的上午、周一到周五的夜診，有相關症狀...

影／端午來鹿港「魯班公宴」拉開序幕 人間國寶齊聚

彰化縣鹿港慶端陽活動今天起到6月1日登場，今天以「魯班公宴」拉開序幕，共有108桌看桌展出人間國寶、傳統工藝師等包括木雕...

藝術讓地方發光 南投藝術燈區獲羅馬設計大獎白金獎

今年南投燈會由藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔聯手打造的「流光藝彩燈區」，融合自然生態與藝術創新的概念，奪下義大利羅馬設計大獎...

台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

台中市政府推動行人友善環境，設置行人專用時相與行人早開時相，截至本月已有141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路...

端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽

端午連假第一天的中部陽光露臉，天氣相當適合出遊，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。