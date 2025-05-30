藝術讓地方發光 南投藝術燈區獲羅馬設計大獎白金獎

今年南投燈會由藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔聯手打造的「流光藝彩燈區」，融合自然生態與藝術創新的概念，奪下義大利羅馬設計大獎最高榮譽「白金獎」，作品移展到南投巧克力咖啡節，讓更多遊客欣賞南投的文化創意。

「流光藝彩燈區」以「時光豐稔」為主題，展出三件大型燈光藝術作品「豐光獸」、「拾光獸」與「投光獸」。燈區採用多種LED節能燈具，融合聲光互動技術，營造出具沉浸式體驗的展演空間。漫步其間，能感受到光影與音效交織的層次美感。

三位創作者以南投山林與生態景觀為靈感，結合神獸守護者的意象，傳達自然與生命共生的理念，具備深刻的在地文化，也展現藝術創作與永續精神的結合，這樣的創新表現，在羅馬設計大獎一眾國際參賽作品中脫穎而出。

縣府觀光處表示，南投藝術燈區連續兩年獲得國際設計大獎，顯示南投在地藝術能量受到國際重視。除了藝術層次與技術表現提升，更強化與在地環境、文化記憶的連結，實踐「以設計說地方故事」的核心理念。

為了讓更多民眾感受得獎作品的魅力，縣府安排三件主燈，移展到今天登場的「南投巧克力咖啡節」，於埔里福興溫泉區再度點亮，並持續展出至6月8日。活動現場也將規劃花海拍照區與夜間燈光展演，讓民眾白天品味咖啡與巧克力香氣，夜晚沉醉於光影與藝術交織的浪漫氛圍中。