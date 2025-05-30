台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

台中市政府推動行人友善環境，設置行人專用時相與行人早開時相，截至本月已有141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路口，共648處「小綠人」，預計今年再增加10處行人專用與200處行人早開時相路口，增進行人安全。

台中市是中部都會中心，南來北往車流眾多，汽車登記數量119萬輛居全台之最，交通事故也相應增加，去年事故總數7.1萬件是全台第一，其中行人受傷2778人次、30日內死亡人數55人都是全台最高，打造行人安全交通環境成為重點目標。

交通局長葉昭甫表示，市府評估部分路口行人量較大，容易導致轉向車輛與行人交會，既容易造成交通壅塞，更可能引發死傷事故，因此針對行人穿越量較大或人車干擾較嚴重的路口，設置行人專用時相或行人早開時相，區隔人車通行時間。

葉昭甫指出，截至今年5月，市府已設置141處行人專用時相路口，避免行人穿越時與轉向車輛爭道，也在507處路口設置行人早開時相，在車行前提早開啟行人綠燈，給予行人優先秒數也提高能見度。交通局會繼續評估需要改善的路口，今年預計再增設10處行人專用、200處行人早開時相路口。