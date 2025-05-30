快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

聽新聞
0:00 / 0:00

台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局長葉昭甫表示，行人專用時相路口可避免行人穿越時與轉向車輛爭道，行人早開時相給予行人優先秒數也提高能見度。圖／台中市政府提供
交通局長葉昭甫表示，行人專用時相路口可避免行人穿越時與轉向車輛爭道，行人早開時相給予行人優先秒數也提高能見度。圖／台中市政府提供

台中市政府推動行人友善環境，設置行人專用時相與行人早開時相，截至本月已有141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路口，共648處「小綠人」，預計今年再增加10處行人專用與200處行人早開時相路口，增進行人安全。

台中市是中部都會中心，南來北往車流眾多，汽車登記數量119萬輛居全台之最，交通事故也相應增加，去年事故總數7.1萬件是全台第一，其中行人受傷2778人次、30日內死亡人數55人都是全台最高，打造行人安全交通環境成為重點目標。

交通局長葉昭甫表示，市府評估部分路口行人量較大，容易導致轉向車輛與行人交會，既容易造成交通壅塞，更可能引發死傷事故，因此針對行人穿越量較大或人車干擾較嚴重的路口，設置行人專用時相或行人早開時相，區隔人車通行時間。

葉昭甫指出，截至今年5月，市府已設置141處行人專用時相路口，避免行人穿越時與轉向車輛爭道，也在507處路口設置行人早開時相，在車行前提早開啟行人綠燈，給予行人優先秒數也提高能見度。交通局會繼續評估需要改善的路口，今年預計再增設10處行人專用、200處行人早開時相路口。

交通局補充，市府優先盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心與重要公共運輸場站，以上地點行人通行量較大，也會持續研議其他交通改善措施，包含綠斑馬、標線型人行道等等。

台中市交通局改善行人環境，截至今年5月已設置141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路口。圖／台中市政府提供
台中市交通局改善行人環境，截至今年5月已設置141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路口。圖／台中市政府提供

行人 台中市 交通事故

延伸閱讀

台中市議員建議停車第2小時以分鐘計費 市長盧秀燕：可研究

媲美天龍國！台中民營停車場一天近3千元挨批 市府：加強稽查

公車駕駛難尋…台中業者盼提高運價 市府近期開審議會

台中Go會員人數突破4.5萬 搭公車規畫路線都方便

相關新聞

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施...

新冠疫情升溫 彰化醫院6月起開加特別門診

新冠疫情捲土重來，衛福部彰化醫院6月1日起開設COVID-19 特別門診，周一到周六的上午、周一到周五的夜診，有相關症狀...

影／端午來鹿港「魯班公宴」拉開序幕 人間國寶齊聚

彰化縣鹿港慶端陽活動今天起到6月1日登場，今天以「魯班公宴」拉開序幕，共有108桌看桌展出人間國寶、傳統工藝師等包括木雕...

藝術讓地方發光 南投藝術燈區獲羅馬設計大獎白金獎

今年南投燈會由藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔聯手打造的「流光藝彩燈區」，融合自然生態與藝術創新的概念，奪下義大利羅馬設計大獎...

台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

台中市政府推動行人友善環境，設置行人專用時相與行人早開時相，截至本月已有141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路...

端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽

端午連假第一天的中部陽光露臉，天氣相當適合出遊，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。