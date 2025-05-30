快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供

端午連假第一天的中部陽光露臉，天氣相當適合出遊，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇一優惠價格，許多家長攜帶孩子前來同樂，端午節期間，更推出親子趣味划龍舟賽，每天兩場次，每場次限定4組房客參加，用趣味道具進行划槳比賽，爭取國旅遊客入園。

台中麗寶樂園表示，每到連續假日周邊交通都會大排長龍，去年全年到訪人次衝破562萬，在觀光署2024年熱門遊樂園排行榜上居冠，與第二名的義大遊樂世界478萬相差近90萬，人流量更是台北兒童新樂園的197萬人次的將近3倍，面對國旅遊客減少的情況，仍將以不同的市場區隔，預估連假3天渡假區可望達到10萬人次。

配合端午連假，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇一優惠價格，來自新北市的方小姐與家人共計20人，全家大人小孩一起出遊，方小姐說：「昨天下雨還擔心天氣，一早六點出門天氣就很好，今天最期待能玩到大海嘯」。高雄的黃先生則說：「昨天就在附近住宿，今早排第二組入場，以前沒有來過，這次是家人相約，趁著連假出遊戲水。」

園方指出，連假首日麗寶集團所屬福容大飯店、麗寶賽車旅店目前都有8至9成的高住房率，福容大飯店連假前兩日的住房率更已達9成多，此外，推應景出親子趣味划龍舟賽，還有小朋友最愛的應景DIY手作活動，包括可愛又實用的粽子鑰匙圈、造型獨特的龍舟筆筒，以及富有節慶氣息又實用的驅蚊香包，讓遊客在飯店就能輕鬆體驗節慶氛圍，享受豐富又有趣的親子時光。

端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供
端午連續假期第一天，麗寶樂園推未滿18歲免費優惠，1人買全票即可享水陸雙園擇一優惠價格，人潮滿滿。圖／麗寶提供

飯店 連假 親子

延伸閱讀

端午連假首日放晴 國三龍潭路段一早車多壅塞

端午連假側翼稱藍白阻防疫 陳菁徽：需掛菖蒲驅邪汙穢

端午連假有空可繳稅 房屋稅順延至6月2日、所得稅到6月底

端午連假首日返鄉出遊潮激增 全台易壅塞道路看這查

相關新聞

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施...

台中去年交通事故全台第一 「小綠人」今年預計再加210處

台中市政府推動行人友善環境，設置行人專用時相與行人早開時相，截至本月已有141個行人專用時相路口、507個行人早開時相路...

端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽

端午連假第一天的中部陽光露臉，天氣相當適合出遊，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇...

台中烏日溫水游泳池停業逾480天 委外無人來…改採ROT招標

台中烏日溫水游泳池是烏日區唯一的公立游泳池，去年因公安問題停業，目前仍未復業，停用超過480天。藍綠議員皆促市府盡快整修...

驚！台中大里傳工地下陷波及電桿倒塌停電 台電搶修中

台中市大里區新仁路二段昨天傍晚滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成周邊停電。台電表示，因附近營建工地施工造成...

台中大里驚傳電桿倒塌致停電…霧峰警冒雨交管 預估今午復電

台中市大里區新仁路二段昨天傍晚滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成周邊停電。台中市警局霧峰分局內新派出所員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。