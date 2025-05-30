端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽
端午連假第一天的中部陽光露臉，天氣相當適合出遊，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇一優惠價格，許多家長攜帶孩子前來同樂，端午節期間，更推出親子趣味划龍舟賽，每天兩場次，每場次限定4組房客參加，用趣味道具進行划槳比賽，爭取國旅遊客入園。
台中麗寶樂園表示，每到連續假日周邊交通都會大排長龍，去年全年到訪人次衝破562萬，在觀光署2024年熱門遊樂園排行榜上居冠，與第二名的義大遊樂世界478萬相差近90萬，人流量更是台北兒童新樂園的197萬人次的將近3倍，面對國旅遊客減少的情況，仍將以不同的市場區隔，預估連假3天渡假區可望達到10萬人次。
配合端午連假，麗寶樂園推出「未滿18歲免費優惠」，凡搭配一名購買全票，即可享水陸雙園擇一優惠價格，來自新北市的方小姐與家人共計20人，全家大人小孩一起出遊，方小姐說：「昨天下雨還擔心天氣，一早六點出門天氣就很好，今天最期待能玩到大海嘯」。高雄的黃先生則說：「昨天就在附近住宿，今早排第二組入場，以前沒有來過，這次是家人相約，趁著連假出遊戲水。」
園方指出，連假首日麗寶集團所屬福容大飯店、麗寶賽車旅店目前都有8至9成的高住房率，福容大飯店連假前兩日的住房率更已達9成多，此外，推應景出親子趣味划龍舟賽，還有小朋友最愛的應景DIY手作活動，包括可愛又實用的粽子鑰匙圈、造型獨特的龍舟筆筒，以及富有節慶氣息又實用的驅蚊香包，讓遊客在飯店就能輕鬆體驗節慶氛圍，享受豐富又有趣的親子時光。
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