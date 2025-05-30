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台中烏日溫水游泳池停業逾480天 委外無人來…改採ROT招標

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
烏日室內溫水游泳池去年2月停業，迄今已超過480天，藍綠議員皆呼籲盡快整建招商，環保局表示下次招商改為長租期、複合式場館與ROT模式。圖／聯合報系資料照
烏日室內溫水游泳池去年2月停業，迄今已超過480天，藍綠議員皆呼籲盡快整建招商，環保局表示下次招商改為長租期、複合式場館與ROT模式。圖／聯合報系資料照

台中烏日溫水游泳池是烏日區唯一的公立游泳池，去年因公安問題停業，目前仍未復業，停用超過480天。藍綠議員皆促市府盡快整修內部再行招標，市府表示此前委外招標無人投標，之後將改為長租期、複合式場館，並採用ROT招標，盼盡快復業。

烏日溫水游泳池是以烏日焚化爐的回饋金建置，2016年啟用，設有10個50公尺長的水道，深2公尺，還有兒童池、SPA池、烤箱與蒸氣室等等；有池投入營運後陸續出現地層下陷、消防設施等問題，環保局2024年2月1日暫停營運。

民進黨議員曾威表示，烏日溫水游泳池本是因興建焚化爐給鄉親的福利，但停業超過480天，民眾要問「何時開幕？」他一開始建議用售電費用養護，環保局說法規不允許，要用局內預算整修，後來又規畫委外招商，以低廉租金找廠商整建，結果今年2月沒人投標。

曾威指出，烏日溫水游泳池目前有幾個問題，需要重新設定消防設備、改善泳池深度、解決地層下陷，如果市府能先花錢解決這些問題，應該較容易招商；烏日沒有其他公立泳池，只有1間老舊私人泳池，未來要興建國民運動館也不包含用池，只要整理好烏日溫水游泳池，不怕沒人去游泳。

國民黨議員吳瓊華也表示，烏日溫水游泳池的停業不僅影響民眾運動權益，也與當初設立焚化爐回饋設施的承諾相悖，市府應該先將內部設施整建到符合使用需求，提升廠商投標意願，加快進度與民間業者溝通，讓游泳池早日恢復運作。

環保局長陳宏益表示，今年2月20日烏日溫水游泳池委外招商流標後，已與業者了解原因，下次招標會朝長租期方向規畫，並且採用ROT的模式；場館空間足夠，會研議設置室內健身中心等等，不只是游泳池。目前建築物已基本修繕完成，會盡快再次上網公告。

環保局長 焚化爐 游泳池

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