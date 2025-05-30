台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施工造成路面下陷，波及兩根電桿倒塌影響附近供電，台電漏夜積極搶修，在今天上午10時13分全部復電。

台電說明，台電在昨晚6時5分，接獲民眾通報，大里區新仁路二段261號前，因營建工地施工造成路面下陷，致兩根14米電桿嚴重下陷；台電為搶修復舊作業，隔離造成影響的故障區處搶修，停電範圍為大里區新仁路二段及三段、中興路二段、益民路一段、新光路、環中東路六段一帶，約689戶停電搶修。