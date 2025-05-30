台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電
台中市大里區新仁路二段昨晚傍滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成附近689戶停電。台電表示，因附近營建工地施工造成路面下陷，波及兩根電桿倒塌影響附近供電，台電漏夜積極搶修，在今天上午10時13分全部復電。
台電說明，台電在昨晚6時5分，接獲民眾通報，大里區新仁路二段261號前，因營建工地施工造成路面下陷，致兩根14米電桿嚴重下陷；台電為搶修復舊作業，隔離造成影響的故障區處搶修，停電範圍為大里區新仁路二段及三段、中興路二段、益民路一段、新光路、環中東路六段一帶，約689戶停電搶修。
台電指出，台電人員冒雨漏夜續搶修至凌晨，完成電桿及線路修復作。惟逢雷雨影響混凝土地基穩固，無法施作相關後續作業。今天上午即立即持續配合現場積極持續搶修，在今天上午10時13分全部復電。
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