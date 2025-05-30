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驚！台中大里傳工地下陷波及電桿倒塌停電 台電搶修中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供

台中市大里區新仁路二段昨天傍晚滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成周邊停電台電表示，因附近營建工地施工造成路面下陷，波及電桿倒塌影響附近供電，台電漏夜積極搶修，目前約43戶停電中，預計今日中午前復電。

台電說明，昨天傍晚，大里區新仁路二段附近有營建工地施工造成路面下陷，波及電桿倒塌影響附近供電，台電透過隔離故障及配合營建包商搶修進度，陸續將電桿、線路修復；惟逢雷雨影響混凝土地基穩固，今天持續配合現場積極搶修，目前約43戶停電中，預計今日中午前復電。

台中市警局霧峰分局內新派出所副所長林尚融說明，員警在昨天傍晚5時21分巡邏，行經大里區新仁路二段時，見路旁電線桿倒塌，電線斷裂垂落，當下又大雨滂沱，立即冒雨在現場實施交通管制疏導，指揮人車改道通行，並通知台電人員及相關單位到場搶修。員警在台電人員漏夜搶修，加強周遭巡邏，所幸整起事故未造成人員傷亡。

處理員警在滂沱大雨中堅守崗位，甚至有員警回報時表示，「手機淋到雨也故障了，但沒關係，還好現場沒有人受傷。」其敬業精神讓路過民眾見狀，紛紛對員警在大雨中辛勞指揮交通表達感謝。

霧峰分局呼籲，民眾若在路上發現電線垂落或道路障礙等情形，勿貿然通過，以免發生危險，應立即撥打110報案電話或1999市民專線，相關單位將會儘速派員到場協助處理。

台中大里新仁路昨天傍晚下大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，警方漏夜加強巡邏。圖／讀者提供
台中大里新仁路昨天傍晚下大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，警方漏夜加強巡邏。圖／讀者提供
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供
台中大里新仁路昨天傍晚下大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，警方冒雨管制交通。圖／讀者提供
台中大里新仁路昨天傍晚下大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，警方冒雨管制交通。圖／讀者提供
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供
台中大里新仁路二段附近工地昨天傍晚疑因雨大路面下陷，波及電桿倒塌停電，台電漏夜積極搶修。圖／台電提供

台電 台中市 停電

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