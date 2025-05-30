台中大里驚傳電桿倒塌致停電…霧峰警冒雨交管 預估今午復電

台中市大里區新仁路二段昨天傍晚滂沱大雨，驚傳電線桿倒塌、電線斷裂垂落意外，造成周邊停電。台中市警局霧峰分局內新派出所員警巡邏發現災情，立即冒雨在現場圍起封鎖線管制交通，並通報台電緊急搶修，預計今天中午後恢復供電。

霧峰分局內新派出所副所長林尚融說明，員警在昨天傍晚5時21分巡邏，行經大里區新仁路二段時，見路旁電線桿倒塌，電線斷裂垂落，當下又大雨滂沱，立即冒雨在現場實施交通管制疏導，指揮人車改道通行，並通知台電人員及相關單位到場搶修。員警在台電人員漏夜搶修，加強周遭巡邏，所幸整起事故未造成人員傷亡。

處理員警在滂沱大雨中堅守崗位，甚至有員警回報時表示，「手機淋到雨也故障了，但沒關係，還好現場沒有人受傷。」其敬業精神讓路過民眾見狀，紛紛對員警在大雨中辛勞指揮交通表達感謝。