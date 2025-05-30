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彰化和美幸福巴士2路線 6月2日上路

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到五，每天運行6趟次。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到五，每天運行6趟次。記者劉明岩／攝影

彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日起上路，路線分為南行線及北行線，每周一到五，一天共6趟次，經費由和美福德宮贊助350萬元約占九成。彰化縣和美、員林、永靖、溪州及竹塘開辦幸福巴士，另有大村及埔心鄉推動中。

和美鎮長林庚壬說，鎮內沒有鐵路，對外公共運輸依賴客運3條路線，幸福巴士開通，途經12個里、設16站，橫貫北和美至南和美，方便鄉民到鎮上採買、看診等需求，和美福德宮贊助搶頭香，盼其他企業及慈善單位共同推動另一條和美東西向幸福巴士路線。

鎮公所表示，幸福巴士北行線發車時間是上午7時、10時30分與下午3時，起站為嘉安宮，經慶安宮、鎮興宮、南佃社區活動中心、大嘉國小、大霞社區活動中心、和美福德宮、和美郵局、德美公園、和美地政事務所、月眉社區活動中心、恒德宮、塗厝社區活動中心、東聖宮、油車福德宮，最終抵達唐寶巖，共16站。

南行線發車時間分別為上午8時30分、下午1時30分與4時30分，起站為唐寶巖，按原路線回嘉安宮。相關訊息可上和美鎮公所幸福巴士專區查詢。乘客持愛金卡、一卡通悠遊卡或長青卡，免費搭乘。

公路局近年來積極推動幸福巴士計畫，計畫目標「鄉鄉有公車」，補助營運及設置站牌、票證系統等，委由地方政府採取小巴或計程車等多元運具提供服務。

悠遊卡 公共運輸 一卡通

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