台中民營停車場收費 遭怨比住宿貴

台中市有近千處合法停車場，約3分之2民營，議員指出民營停車場收費太貴，1天最高近3000元，遑論非法停車場，呼籲市府全面訂收費上限。交通局表示，持續巡查輔導，並增設公有停車場，以市場機制壓低民營停車場價格。

民進黨籍議員林祈烽昨在議會質詢，指台中市有951處合法停車場，民營停車場占614處，由於停車場法未規定每日收費上限，業者可以漫天開價，部分停車場每小時收120元，單日最高收2880元，民眾投訴「停車比住宿還貴」，已影響到城市觀光與經濟發展。

林祈烽指出，許多停車場以每小時計費，他曾停車1小時又1分鐘，被收2小時費用，建議台中市府率全國之先，研議停車時間從第二小時開始，改為每分鐘計費，許多停車場都改為智慧收費，理論上可精確計算到每分鐘。

「非法停車場的稽查力道嚴重不足！」林祈烽表示，據他了解，全市有近400處非法停車場，但去年交通局僅稽查166場次、查獲18場次，裁罰8.1萬元；稽查次數不足，罰鍰過低，不足以嚇阻違規，市府應增加預算人力全面普查。

交通局長葉昭甫表示，公有停車場每小時收費不超過40元，民營停車場每小時不超過100元，特殊個案可申請到120元；政府會適度控制停車場收費價格，但不宜全面規定收費標準，要從市場機制著手，市府已積極增闢公有停車場，便宜的停車場增加，民營停車場收費也會隨市場機制降價。

是否考慮每分鐘計價收費？葉昭甫指出，系統上沒問題，但實務上許多民眾仍習慣到繳費機繳費，繳費完畢到離開停車場必然超過1分鐘，若採每分鐘計費容易出現爭議；市府目前研議推動區間計費，比如每半小時甚至每15分鐘計費。

葉昭甫表示，持續稽查非法停車場，今年已稽查130多場次，不過全市停車場數量非常多，每天都會出現變動，全面普查較困難，會增加巡查人力，也向民眾宣導，停車場若沒有在收費處掛停車場登記證，就屬非法停車場。