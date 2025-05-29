買菜回來家被拆了！霧峰承租戶組自救會 建商：法院見

台中霧峰六股庄爆出土地糾紛，林姓前地主2年前將土地轉賣給建商，承租的28戶中，有15戶不願拆遷，與建商打「優先購買購權」官司，沒想到建商強拆房屋，讓承租戶傻眼「買菜回來，家被拆了！」這15戶今成立霧峰六股庄守護起家厝自救會，高呼「建商違法拆屋」，建商回應，此案法律訴訟中；前地主未出面。

台中霧峰六股里15戶居民今在里長王原祥、時代力量台中黨部執行長鄒明諺，以及委任律師、道呈法律事務所所長李冠穎等人陪同下成立「霧峰六股庄守護起家厝自救會」，居民掛起白色布條、抗議手牌，向建商喊話「停止違法拆屋、還我優先購買權」。

住戶指出，六股庄占地約2700坪，百年前林姓前地主簽下租約，讓佃農租地蓋有28戶，最初是以農產品如稻穀按年繳納，後依政府規定改為以公告糧價折算成現金租金，前地主因921地震體恤農民，口頭表示不收租金，但他們仍每2年主動將租金提存至法院；他們直到去年9月收到建商要求拆屋還地的存證信函，才知道前地主2年前賣地給建商，剝奪住戶優先購買權。

住戶指控，根據移轉登記規定，地主必須聲明「該地無租賃事實」才能完成過戶，但前地主明知他們世居於此，卻仍簽下虛假聲明，建商明知土地移轉有爭議，仍拒絕與居民溝通，因此居民決定走法律程序，卻在訴訟還未審結時，遭建商斷水斷電、強拆住屋，住戶要求建商尊重契約精神，能與住戶好好協商。