台中國際會展中心10月試營運 市長盧秀燕：沒問題

民進黨市議員林德宇今天表示，國際會展中心傳出點交不順利，能否如期於10月試營運，辦理首檔國際五金工具展？市長盧秀燕表示，應該沒有問題。

林德宇今天在市議會總質詢時表示，盧秀燕3月曾公開對外預告，會展中心將於10月辦理試營運，首檔是國際五金工具展，但近日市府最新的專案簡報及新聞稿，卻都避談10月試營運檔期，引發策展單位擔心「市長的承諾」是否生變。

林德宇要求盧秀燕強力督促建設局，在6月完成空間漏水等缺失改善，7月前順利點交至營運單位外貿協會。林德宇詢問有無信心10月國際五金工具展順利開展，盧秀燕允諾「應該沒有問題」。

林德宇說，10月的檔期是符合業界採購時間，國外買主在10月、11月是採購季，廠商過去這3個月400格攤位招商順利，如今接到會展中心點交不順利訊息，可能來不及10月試營運；甚至會展中心裡面餐飲中心已經簽約，但現在面對遲遲未能順利點交，後續招商工作也都沒有辦法做，這些問題都很大。

台中市經發局說明，針對台中國際會展中心室內及帷幕有滲漏水情形，已要求施工單位加速維修，預計6月中完成，並點交給營運單位外貿協會接續進場裝修，迎接年底開幕首展。

台中市建設局補充，台中國際會展中心工程已完成驗收，今年1月起與經發局及外貿協會辦理超過百場點交作業，將持續進行三方點交作業，交由外貿協會裝修使用。針對待修事項，預計2至3週內即可修繕完成。