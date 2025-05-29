彰化第二大原生樹復育區快完工 地方要求正確種樹以後好維護

彰化縣東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道接近完工，縣長王惠美今前往視察，溪湖鎮公所、湖埔社區大學等地方機關社團派員到場，建議疏伐雜木、正確種樹、做好公共設施，3年後移交當地社團和社區代管，才能「用最少經費做最好維護」。

王惠美表示，立委謝衣鳯協助爭取東螺溪水環境改善計畫經費，獲中央核定總經費7.65億元，東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程總經費2億4903萬7千元（中央補助款2億421萬元、縣府自籌款4482萬7千元，全長約8.3公里，目前工程進度90%，縣政府今邀集鎮公所、湖埔社大、里長等單位人員會勘並提出建言，她責成水資處盡速做相關的改進與修正。

鎮長何炳樺建議公共工程盡量做得完善和簡單明瞭，3年後移交代管時，地方能用最少經費做最好維護。湖埔社區大學執行長林淑玲說，沿岸樹木最好能長得高大形成樹蔭，有效阻隔水裡象草生長快速，避免東螺溪河道經常淤塞，並透過樹根抓住土壤，防止步道逐漸崩滑。

溪湖文史工作者楊忠儒認為東螺溪沿岸例如鹿仔樹等雜木，生長既快又茂密，應定期疏伐。另有多名到場民眾建議，東螺溪種樹前應評估是合適當地，新種樹苗高約40公分至50公分，小於比周邊雜木雜草，最近下雨雜草雜木生長快速已湮沒樹苗，此外，有些樹苗長大後不輸台灣欒樹，卻被當成綠籬密集並列種植，不但沒綠籬效果，長成大樹更是問題。