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彰化第二大原生樹復育區快完工 地方要求正確種樹以後好維護

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程接近完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程接近完工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道接近完工，縣長王惠美今前往視察，溪湖鎮公所、湖埔社區大學等地方機關社團派員到場，建議疏伐雜木、正確種樹、做好公共設施，3年後移交當地社團和社區代管，才能「用最少經費做最好維護」。

王惠美表示，立委謝衣鳯協助爭取東螺溪水環境改善計畫經費，獲中央核定總經費7.65億元，東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程總經費2億4903萬7千元（中央補助款2億421萬元、縣府自籌款4482萬7千元，全長約8.3公里，目前工程進度90%，縣政府今邀集鎮公所、湖埔社大、里長等單位人員會勘並提出建言，她責成水資處盡速做相關的改進與修正。

鎮長何炳樺建議公共工程盡量做得完善和簡單明瞭，3年後移交代管時，地方能用最少經費做最好維護。湖埔社區大學執行長林淑玲說，沿岸樹木最好能長得高大形成樹蔭，有效阻隔水裡象草生長快速，避免東螺溪河道經常淤塞，並透過樹根抓住土壤，防止步道逐漸崩滑。

溪湖文史工作者楊忠儒認為東螺溪沿岸例如鹿仔樹等雜木，生長既快又茂密，應定期疏伐。另有多名到場民眾建議，東螺溪種樹前應評估是合適當地，新種樹苗高約40公分至50公分，小於比周邊雜木雜草，最近下雨雜草雜木生長快速已湮沒樹苗，此外，有些樹苗長大後不輸台灣欒樹，卻被當成綠籬密集並列種植，不但沒綠籬效果，長成大樹更是問題。

水綠廊道連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，闢建自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋間，約8.3公里的水綠廊道，完工後透過自行車道或是糖鐵軌道，串聯天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹隧道、觀夕平台等五大亮點。東螺溪沿岸復育彰化潛在森林原生樹種，是全縣僅次於八卦山的復育區，縣政府目標為兩年內種植1萬5千棵原生種樹木，首重復育彰化原生森林成為全國典範。

彰化縣長王惠美今與溪湖地方人士會勘東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今與溪湖地方人士會勘東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程。記者簡慧珍／攝影

溪湖鎮 復育

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