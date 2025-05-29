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彰化大村葡萄觀光文化季開幕 主活動日吃葡萄冰看畢書盡演唱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所今舉辦紫戀大村葡萄觀光文化季開幕典禮。圖／大村鄉公所提供
彰化縣大村鄉公所今舉辦紫戀大村葡萄觀光文化季開幕典禮。圖／大村鄉公所提供

大村鄉是彰化縣露天葡萄的重要產區，露天葡萄將進入盛產期，2025大村葡萄觀光文化季今開幕，主活動當天招待品嘗葡萄冰、展售大村農產品的文餐飲市集，還有大村單車逍遙騎，完騎可獲贈特色贈品。

彰化縣葡萄產區分布溪湖鎮、大村鄉和埔心鄉，溪湖鎮和埔心鄉以溫室早春葡萄為主，大村鄉露天葡萄居多，種植面積約406公頃。大村鄉公所今舉辦114年大村葡萄觀光文化季開幕活動，現場展示精品巨峰葡萄禮盒、葡萄冰、回收葡萄藤製作的鋼筆、葡萄染工藝品、葡萄麵條。

台中區農業改良場長楊符瑛說，大村鄉長賴志銘創意豐富，大村鄉葡萄產品多元化，這是台中農改場一直以來的推廣方向，鼓勵農業生產單位、農民能開發多元農產品。她話鋒一轉，談到葡萄每年兩次修剪產生廢棄枝藤，農改場研發腐化分解製劑讓葡萄廢棄枝藤轉化為農廢，減少環境汙染又能資源循環利用。

大村鄉公所指出，露天葡萄（夏果）受今年春季低溫影響，產量減少又生長延遲10天，6月初才進入盛產期，預計6月中下旬大量上市，到目前為止品質穩定，每公斤約180元至200元。

大村鄉公所6月7日在大村火車站前廣場，舉辦114年大村葡萄觀光文化季，邀請中華生物能氣功協會、在地社區團體表演，仲夏晚會有知名歌手畢書盡、陳孟賢、張秀卿、楊惠絜演唱。

農改場 溪湖鎮

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