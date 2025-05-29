PM排放飆1800倍 南投名間垃圾山空汙衝破焚化爐極限

名間鄉垃圾山22日火警，惡臭濃煙四竄，連南投市、中寮鄉都受空氣汙染所苦，縣議員簡千翔與林儒暘今天要求縣政府提出有效解決方案，避免垃圾自燃，影響民眾健康。

南投縣環保局長李易書說，名間垃圾場當日燃燒近150至200噸垃圾，5小時內釋放的懸浮微粒（PM）汙染量，相當於嘉義縣鹿草焚化爐的1800倍，是焚化爐連續運作五年的排放量。

議員簡千翔質詢時表示，垃圾場火警幾乎年年上演，從南投市、草屯到名間，屢屢冒煙起火。此次火災波及三鄉鎮，連續幾日空氣惡臭、視線不清，居民不敢出門運動，民眾戲稱「垃圾沒去處，就乾脆放火燒」，反映出社會對垃圾處理失能的高度不滿。

李易書指出，垃圾自燃主因包括垃圾分類不確實，常混雜打火機、瓦斯罐、3C產品電池等，遇太陽曝曬或高溫容易閃燃，加上垃圾含大量塑膠成分，火勢一發不可收拾。雖目前設有紅外線熱像儀監控，並由名間鄉清潔隊配合巡查，但根本問題在於「垃圾量過大，處理能量不足」。

林儒暘議員也質疑，這場火災不只是味道難聞，懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等有毒氣體四處逸散，長期恐危及肺部健康。他強調，縣府不能僅止於裝設灑水設備滅火，應提出系統性解決方案。

南投縣長許淑華說，目前縣內年產垃圾量約9萬噸，每年約5至7萬噸外運去化，仍有大量垃圾留在本縣堆置，因此府會已有共識推動垃圾焚化處理設施，現階段將透過民眾參訪、專業團隊進行環境影響評估，再依程序召開公聽會，逐步推動焚化爐建置。