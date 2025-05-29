全國茄子第二大產地舉辦評鑑 冠軍茄長這樣

閩南語俗話說「吃茄會𪁎趒（音同敲調）」，茄子是端午節應景食物，彰化縣政府委託永靖鄉農會今舉辦茄子評鑑，全縣最大產地的永靖鄉抱回冠軍、包辦季軍三個名額，是最大贏家。

彰化縣茄子總種植面積約165公頃，位居全國第二，主要產區集中二水、永靖與埔心等鄉鎮，永靖鄉約40公頃，今評鑑活動來自永靖鄉、二水鄉、北斗鎮、埔心鄉、田中鎮、田尾鄉、社頭鄉及溪州鄉等8鄉鎮、66組農民參賽，台中區農業改良場等5個單位組成評審團，從外觀、重量、糖度及肉質評分，永靖農民邱秀蓮的茄子顏色和外形從蒂頭到尾端都均勻，重量、柔軟度達標，糖度超過4.2度以上，得到冠軍。

台中農業改良場作物改良科蔬菜研究室副研究員林煜恒說，今年春季氣溫變化大，彰化茄子生長情形還算穩定，端午節前後是茄子盛產季節，他建議「吃當季」，消費者選購茄子時可挑深紫色、光澤光亮、果肉柔軟有彈性。

永靖鄉農會秘書林瑞敏表示，今年氣候造成茄子產量減少約三成，價格因景氣普遍不好，價格略顯疲軟，台北運銷市場批發價上級品每公斤百元，均價落在70多元，比去年同期略低約一成，最近兩天接近端午連假，茄子發批價逐漸上漲。