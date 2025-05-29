中市中正路若改名 市長盧秀燕：不只政府傷財更是勞民

對於內政部擬推全台中正路改名議題，台中市長盧秀燕今天表示，更改路名勞民傷財，包括門牌、路牌、身分證等，若連中山路也要更名，估計近10萬人須重新辦理身分證。

國民黨台中市議員林昊佑、楊大鋐、黃佳恬、邱愛珊、陳文政等人，今天在市議會市政總質詢中關心內政部擬推動全台中正路改名議題，若是連中山路也要改名，將造成民眾生活不便。

林昊佑指出，更改中正路名，甚至中山路名，不僅將導致地方公務人員加班處理大量地址更改作業，也將導致地政、戶籍、身分證、公共服務登記等多項行政系統須同步調整，預估台中就須為此花費上億元，造成民眾生活受影響，可以說「中央出張嘴，地方跑斷腿！」

盧秀燕表示，台中若針對中正路名調整，光須改身分證者就有約1萬7000人，中山路則有7萬4000多人，估計近10萬人須重新辦理身分證，以及連帶更新各項地址資料，包括健保、水電、通訊、金融與會員卡等，甚至小到連PChome、Uber Eats等收貨地址也都須調整。

盧秀燕認為，更名不只政府傷財，更重要的是勞民，對公共資源的浪費，人民生活已夠辛苦了，不應為了少數人意識形態，讓全民承擔；更名不僅是行政作業，更牽涉民眾生活大小事務更動，希望中央審慎評估必要性。

民政局說明，目前台中市共有7條「中正路」、5條「中正街」，還有27條「中山路」；根據統計，台中道路更名影響戶數約3萬8954戶、換發國民身分證人口數約9萬1919人、換發門牌數約4萬5957面。

此外，對於黃佳恬認為行政院統刪中央給地方的一般性補助款有違法之虞，市府是否提出訴願一事，盧秀燕表示，中央執政才1年，若遭地方政府提出行政救濟，這樣實在太難看；目前為止，她仍希望好好講，再給中央一點時間，盼中央收回成命、懸崖勒馬。