「人間國寶」施鎮洋專題展開幕 展現逾一甲子木雕技藝
三義木雕博物館推出2025台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展，展出「人間國寶」施鎮洋投身木雕工藝超越一甲子的歷程，涵蓋廟宇雕刻至藝術創作各時代的重要作品，還有傳習藝生學員的作品，透過藝師創作呈現傳統木雕的文化底蘊及技藝傳承的使命。
木雕館指出，施鎮洋出生於彰化鹿港的雕刻家庭，父親施坤玉是大木作匠師，施鎮洋自幼隨父親接觸學習傳統廟宇建築，19歲開始參與工程負責雕刻，技法越發成熟，也在業界累積名氣。1979年他成立華泰雕刻工藝中心，專注於木雕與小木作，1980年代更轉入藝術創作領域，參與推廣民俗文化活動，當時遇見時任副總統的謝東閔，謝副總統給他提點，他也迎來日後發展的重要轉折，包括藝術創作及技藝傳習。施鎮洋在傳統工藝領域扎根於傳統木雕，也尋求技藝的創新突破，對技藝傳承不遺餘力，深具文化影響力。
這次展出他與傳習學員共57組作品，即日起至7月13日在木雕館二館3、4樓展出，歡迎民眾前來欣賞大師的精湛作品。相關訊息可上木雕館官網查詢https://wood. mlc.gov.tw/，或追蹤按讚木雕館臉書粉專https://www.facebook.com/SWSMuseum/，提供更即時的訊息及線上服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言