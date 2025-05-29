「人間國寶」施鎮洋專題展開幕 展現逾一甲子木雕技藝

三義木雕博物館推出2025台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展，展出「人間國寶」施鎮洋投身木雕工藝超越一甲子的歷程，涵蓋廟宇雕刻至藝術創作各時代的重要作品，還有傳習藝生學員的作品，透過藝師創作呈現傳統木雕的文化底蘊及技藝傳承的使命。

木雕館指出，施鎮洋出生於彰化鹿港的雕刻家庭，父親施坤玉是大木作匠師，施鎮洋自幼隨父親接觸學習傳統廟宇建築，19歲開始參與工程負責雕刻，技法越發成熟，也在業界累積名氣。1979年他成立華泰雕刻工藝中心，專注於木雕與小木作，1980年代更轉入藝術創作領域，參與推廣民俗文化活動，當時遇見時任副總統的謝東閔，謝副總統給他提點，他也迎來日後發展的重要轉折，包括藝術創作及技藝傳習。施鎮洋在傳統工藝領域扎根於傳統木雕，也尋求技藝的創新突破，對技藝傳承不遺餘力，深具文化影響力。