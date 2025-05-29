快訊

啦啦隊成員被影射富商小三 樂天球團聲明：尊重女孩私生活

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

「人間國寶」施鎮洋專題展開幕 展現逾一甲子木雕技藝

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供

三義木雕博物館推出2025台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展，展出「人間國寶」施鎮洋投身木雕工藝超越一甲子的歷程，涵蓋廟宇雕刻至藝術創作各時代的重要作品，還有傳習藝生學員的作品，透過藝師創作呈現傳統木雕的文化底蘊及技藝傳承的使命。

木雕館指出，施鎮洋出生於彰化鹿港的雕刻家庭，父親施坤玉是大木作匠師，施鎮洋自幼隨父親接觸學習傳統廟宇建築，19歲開始參與工程負責雕刻，技法越發成熟，也在業界累積名氣。1979年他成立華泰雕刻工藝中心，專注於木雕與小木作，1980年代更轉入藝術創作領域，參與推廣民俗文化活動，當時遇見時任副總統的謝東閔，謝副總統給他提點，他也迎來日後發展的重要轉折，包括藝術創作及技藝傳習。施鎮洋在傳統工藝領域扎根於傳統木雕，也尋求技藝的創新突破，對技藝傳承不遺餘力，深具文化影響力。

這次展出他與傳習學員共57組作品，即日起至7月13日在木雕館二館3、4樓展出，歡迎民眾前來欣賞大師的精湛作品。相關訊息可上木雕館官網查詢https://wood. mlc.gov.tw/，或追蹤按讚木雕館臉書粉專https://www.facebook.com/SWSMuseum/，提供更即時的訊息及線上服務。

「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
三義木雕館2025台灣木雕專題展「施鎮洋木雕薪傳展」，展出「人間國寶」施鎮洋投身木雕工藝超越一甲子的歷程和作品，他在會場分享多年創作的經驗與心得。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
三義木雕館2025台灣木雕專題展「施鎮洋木雕薪傳展」，展出「人間國寶」施鎮洋投身木雕工藝超越一甲子的歷程和作品，他在會場分享多年創作的經驗與心得。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
「人間國寶」施鎮洋的木雕創作。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供
台灣木雕專題展「承古傳薪」施鎮洋木雕薪傳展上午開幕。圖／苗栗縣文觀局三義木雕館提供

彰化 國寶

延伸閱讀

「鑿花」藝師蔡共新辭世 紀錄片呈現鑿刻藝術歷程

嘉市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新辭世 文化部將頒旌揚狀

518國際博物館日 「中台世界博物館」連6天免費逛

台灣街頭藝術創作黑雞先生免費個展 《WEIRDLAND》5/22起探索日常荒誕與奇想

相關新聞

和美鎮幸福巴士6月2日上路 彰化縣已有5鄉鎮市開辦

為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日起上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次，乘客在站...

68歲男肺部結節…肺癌治療3年 台中榮總揪出這菌非罹癌

68歲蔡姓畜牧業者就醫發現肺部多個結節，先後接受3年多的肺癌與肺結核治療未見好轉，加上他不咳不喘，經台中榮總胸腔部分枝桿...

貓羅溪砸12億治水 議員批荒草叢生恐重蹈去年大淹水

雨季與颱風季節即將來臨，南投縣議員簡千翔今天指出，貓羅溪雖然斥資12億元進行防洪工程，但溪床仍見雜草叢生，讓居民擔心重演...

南投催繳停車費時間差多達數月 民眾誤認詐騙郵件

南投縣政府近日大舉寄出2024年的路邊停車費催繳單，卻因延遲數月，令民眾錯愕，甚至誤認為詐騙信件。南投縣議員林儒暘今天質...

東豐快第二標今年底招標 中市府允諾未來接到新社

東勢豐原生活圈快速道路是台中市山城重要交通建設，分為5個標案，第3、第4標本月銜接上，將斷橋合攏，最困難的第1標工程，也...

南投偏鄉牙醫荒惡化「牙痛只得忍」 仁愛鄉設新站仍難解醫療斷層

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，仁愛鄉力行等偏遠部落看牙得開車1.5小時，縣議員林庭秝今天說，縣內牙醫人力持續減少，偏鄉長期無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。