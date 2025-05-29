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和美鎮幸福巴士6月2日上路 彰化縣已有5鄉鎮市開辦

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次。記者劉明岩／攝影
為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次。記者劉明岩／攝影

為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日起上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次，乘客在站牌旁候車，並持愛金卡（i-cash）、一卡通、悠遊卡或長青卡，經由多元驗票機刷卡後，免費搭乘。

公路局近年來積極推動幸福巴士計畫，補助營運及站牌、票證系統等，委由地方政府或鄉鎮公所以小巴或計程車等多元運具提供運輸服務，實現「鄉鄉有公車」的目標，讓偏鄉居民也能享有與都市一樣的公共運輸服務。彰化縣目前已有和美、員林、永靖、溪州及竹塘開辦幸福巴士，另有大村及埔心鄉也在推動中。

和美鎮幸福巴士採購經費382萬元，和美福德宮贊助350萬元，其餘經費及有關車體彩繪、票證系統經費由公所自籌，鎮公所表示將向中央爭取補助。

和美鎮公所今天在鎮公所廣場為幸福巴士上路宣傳，邀請交通部公路局、縣府、民代、里長及社區發展協會理事長，十分熱鬧，一起宣告和美幸福巴士即將啟程，鎮長林庚壬感謝和美福德宮洪正峰主委及全體理監事的支持，贊助350萬元促成和美鎮第一輛幸福巴士通行。

林庚壬說，和美鎮內沒有鐵路，對外公共運輸交通僅依賴客運3條路線，此次開通幸福巴士，路線經過12個里、16個站牌，得以橫貫北和美至南和美，方便偏鄉長輩至鎮上採買、看診等需求，也希望藉著和美福德宮拋磚引玉，未來有其他企業及善心單位共同推動另外一條和美東西向幸福巴士路線。

和美鎮公所表示，和美鎮幸福巴士北行線發車時間是上午7點、10點30分與下午3點，起站為嘉安宮，途經慶安宮、鎮興宮、南佃社區活動中心、大嘉國小、大霞社區活動中心、和美福德宮、和美郵局、德美公園、和美地政事務所、月眉社區活動中心、恒德宮、塗厝社區活動中心、東聖宮、油車福德宮，最終抵達唐寶巖，共計16個站點。

南行線發車時間分別為上午8點30分、下午1點30分與4點30分，起站為唐寶巖，按原路線回到嘉安宮。和美鎮幸福巴士詳細訊息可上和美鎮公所幸福巴士專區查詢。

為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次。記者劉明岩／攝影
為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，路線分為南行線及北行線，每周一到周五共運行6趟次。記者劉明岩／攝影
為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，鎮公所今天上午在公所廣場舉辦幸福巴士熱鬧的啟行活動。記者劉明岩／攝影
為提供民眾便利的交通服務，彰化縣和美鎮幸福巴士6月2日上路，鎮公所今天上午在公所廣場舉辦幸福巴士熱鬧的啟行活動。記者劉明岩／攝影

巴士 偏鄉

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