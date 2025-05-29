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68歲男肺部結節…肺癌治療3年 台中榮總揪出這菌非罹癌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科團隊為蔡姓男病患（右三）、孫姓女病患（左三）正確診斷出疾病並治療。圖／台中榮總提供
台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科團隊為蔡姓男病患（右三）、孫姓女病患（左三）正確診斷出疾病並治療。圖／台中榮總提供

68歲蔡姓畜牧業者就醫發現肺部多個結節，先後接受3年多的肺癌與肺結核治療未見好轉，加上他不咳不喘，經台中榮總胸腔部分枝桿菌中心與胸腔外科團隊審慎評估，接受手術切片檢驗，確認為肺部隱球菌感染，而非罹癌，經抗真菌藥物治療後，病情明顯改善。

台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科醫師歐偉凡說，治療效果不如預期時，進一步檢查就顯得格外重要。隱球菌常存於土壤或鳥類糞便中，在免疫正常者中感染較少見，透過藥物可完全治癒。

歐偉凡說明，蔡姓病患在外院接受肺部抽吸切片（針刺切片）檢查，發現類癌，類癌與小細胞肺癌相像，接受肺癌治療，後轉診台中榮總，注意到蔡不咳不喘、症狀表現非典型，經手術完整切片檢驗，驗出他有類癌、感染隱球菌。

65歲孫姓女病患在外院檢查發現肺部多個結節，診斷為肺結核，經5個月治療，飽受藥物副作用困擾，肺結節不減反增，經轉介至台中榮總胸腔部分枝桿菌中心，醫療團隊為她手術取得完整檢體，確診為非結核分枝桿菌感染，是不會傳染且可控制的疾病，讓她卸下傳染疾病的心理負擔，也避免不必要療程和藥物副作用。

台中榮總分枝桿菌中心醫師莊子逸說明，該中心專長在鑑定菌種，以及藥物敏感性測試，透過胸腔內外科、影像醫學、病理科和微生物實驗室跨科合作，大幅提升診斷準確度。

台中榮總成立全台首座分枝桿菌中心以來，統計2020至2023年，中心診治逾500例疑似結核病患者，其中約15%確診為其他疾病，包括非結核分枝桿菌感染、真菌感染等，讓患者免於錯誤治療，並提供詳細病情解說、關懷與衛教，以及個案管理師指導等全方位專業支持。

台中榮總分枝桿菌中心團隊建議，民眾接受胸部X光或電腦斷層檢查時，常見肺部有一些小小的「陰影」，這些就是肺結節，指的是肺臟內直徑小於3公分的病灶，重點是依照醫師建議評估與追蹤，精確診斷結節的原因，避免不必要的擔憂。

醫師歐偉凡（右）說明，蔡姓男病患（左）的肺部結節，是黴菌（隱球菌）感染。圖／台中榮總提供
醫師歐偉凡（右）說明，蔡姓男病患（左）的肺部結節，是黴菌（隱球菌）感染。圖／台中榮總提供

醫師 手術 台中榮總

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