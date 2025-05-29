貓羅溪砸12億治水 議員批荒草叢生恐重蹈去年大淹水

雨季與颱風季節即將來臨，南投縣議員簡千翔今天指出，貓羅溪雖然斥資12億元進行防洪工程，但溪床仍見雜草叢生，讓居民擔心重演去年泡水車災情，質疑「縣府保證得了民眾安全嗎？」

副縣長王瑞德說，現有抽水設施雖改善貓羅溪淹水問題，但若遇短時間內強降雨，內部積水難以迅速排出，「無法百分之百保證不會積淹水。」

簡千翔說，貓羅溪附近軍功社區、內轆地區，居民對去年大淹水仍心有餘悸，「每次看到發布豪雨特報，就有人睡不著。」他說，貓羅溪河床仍見大面積荒地、堤岸雜草叢生，民眾看到的不是改善，而是荒煙蔓草。

王瑞德表示，貓羅溪依百年洪水頻率進行治理，並設有滯洪池、分洪工程、固定與移動抽水站，尤其永豐里已有固定設施，但「如果溪水太高，內水抽不出去，確實會積水。漲得太快、太高，抽水設施也無法完全應付。」

簡千翔說，政府應對居民生命財產給出明確保證，尤其極端氣候日益嚴峻，傳統經驗已不足以因應挑戰，縣府應強化預警系統，落實「即時提醒、即時移車」。

王瑞德則回應，將持續與氣象局合作，加強天氣預警傳遞，並呼籲民眾在豪雨前不要將車輛停放於堤岸或水防道路。簡千翔提醒，縣府能否有效治理貓羅溪水患，將是縣府能否取得民眾信任的基礎。