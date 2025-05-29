南投催繳停車費時間差多達數月 民眾誤認詐騙郵件

南投縣政府近日大舉寄出2024年的路邊停車費催繳單，卻因延遲數月，令民眾錯愕，甚至誤認為詐騙信件。南投縣議員林儒暘今天質詢，這些「時間差帳單」令民眾難以回憶停車地點，質疑行政效率及政策設計是否合宜。

「不要說是去年，就連兩週前我停在哪我都可能記不得，現在才收到1月、2月的繳費單，民眾怎麼能接受？」林儒暘指出，不少民眾收到的平信催繳單日期標示模糊，第一時間以為是詐騙集團所為。

工務處長張弘岳說，這批催繳通知確實是由縣府交通所寄出，並非詐騙，而延遲主因在於系統整合需與交通部與中華電信協調，流程繁瑣，導致開通作業直到2024年3月底才完成，才開始補寄數月前的費用。

林儒暘說，目前負責催繳業務的僅有交通所兩名員工，卻要處理26萬張催繳單，實際上是針對37萬筆停車紀錄發出的通知，這根本是不可能完成的任務，是體制失靈的縮影。

他說，南投、草屯、埔里、集集等地的停車業務是由公所外包，為何催繳卻由縣府統一處理，這樣的業務歸屬不清，導致資源錯置。

他更指出，依照郵資計算，每張催繳單郵資約8元，光是這一輪郵寄費就相當驚人，這不是小數目，是縣府在燒錢。

林儒暘呼籲，應將催繳工作退回各地公所處理或委由外包，並加強宣導使用APP、eTag或四大超商繳費系統，避免累積未繳帳單，造成民眾繳費困擾。