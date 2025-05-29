快訊

獨／許銘春後悔參與高雄市長初選 競選辦公室已關閉

家寧控合理化出軌、斷章取義 Andy經紀人火速回應：我們法庭見

哈佛遭清算北京沉默 扯出培訓中共高官過往

聽新聞
0:00 / 0:00

南投催繳停車費時間差多達數月 民眾誤認詐騙郵件

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣實施路邊停車收費，最近陸續寄出去年停車催繳單，讓民眾相當困擾。圖／本報資料照片
南投縣實施路邊停車收費，最近陸續寄出去年停車催繳單，讓民眾相當困擾。圖／本報資料照片

南投縣政府近日大舉寄出2024年的路邊停車費催繳單，卻因延遲數月，令民眾錯愕，甚至誤認為詐騙信件。南投縣議員林儒暘今天質詢，這些「時間差帳單」令民眾難以回憶停車地點，質疑行政效率及政策設計是否合宜。

「不要說是去年，就連兩週前我停在哪我都可能記不得，現在才收到1月、2月的繳費單，民眾怎麼能接受？」林儒暘指出，不少民眾收到的平信催繳單日期標示模糊，第一時間以為是詐騙集團所為。

工務處長張弘岳說，這批催繳通知確實是由縣府交通所寄出，並非詐騙，而延遲主因在於系統整合需與交通部與中華電信協調，流程繁瑣，導致開通作業直到2024年3月底才完成，才開始補寄數月前的費用。

林儒暘說，目前負責催繳業務的僅有交通所兩名員工，卻要處理26萬張催繳單，實際上是針對37萬筆停車紀錄發出的通知，這根本是不可能完成的任務，是體制失靈的縮影。

他說，南投、草屯、埔里、集集等地的停車業務是由公所外包，為何催繳卻由縣府統一處理，這樣的業務歸屬不清，導致資源錯置。

他更指出，依照郵資計算，每張催繳單郵資約8元，光是這一輪郵寄費就相當驚人，這不是小數目，是縣府在燒錢。

林儒暘呼籲，應將催繳工作退回各地公所處理或委由外包，並加強宣導使用APP、eTag或四大超商繳費系統，避免累積未繳帳單，造成民眾繳費困擾。

詐騙集團 帳單 南投縣

延伸閱讀

南投偏鄉牙醫荒惡化「牙痛只得忍」 仁愛鄉設新站仍難解醫療斷層

「南基」小編證實離職！南投基督教醫院迷因時代劃下句點

南投工地驚傳工人墜樓鋼筋貫眼 倒血泊重傷命危

桃園將啟用智慧化路邊停車格 行動支付享優惠

相關新聞

盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

遠見雜誌日前發布2025年縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕此前蟬聯第一，這次掉到第三，遭綠營批評。有議員今天再提此事，盧...

內政部推中正路改名 盧秀燕喊話：饒了人民吧

內政部推動中正路改名，內政部長劉世芳點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢。無黨籍台中市議員林昊佑今在市議會總質詢質疑「...

貓羅溪砸12億治水 議員批荒草叢生恐重蹈去年大淹水

雨季與颱風季節即將來臨，南投縣議員簡千翔今天指出，貓羅溪雖然斥資12億元進行防洪工程，但溪床仍見雜草叢生，讓居民擔心重演...

南投催繳停車費時間差多達數月 民眾誤認詐騙郵件

南投縣政府近日大舉寄出2024年的路邊停車費催繳單，卻因延遲數月，令民眾錯愕，甚至誤認為詐騙信件。南投縣議員林儒暘今天質...

東豐快第二標今年底招標 中市府允諾未來接到新社

東勢豐原生活圈快速道路是台中市山城重要交通建設，分為5個標案，第3、第4標本月銜接上，將斷橋合攏，最困難的第1標工程，也...

南投偏鄉牙醫荒惡化「牙痛只得忍」 仁愛鄉設新站仍難解醫療斷層

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，仁愛鄉力行等偏遠部落看牙得開車1.5小時，縣議員林庭秝今天說，縣內牙醫人力持續減少，偏鄉長期無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。